Wir suchen nach Waldschnepfen? helfen Sie mit!

Der Stromversorger primastrom setzt die Erweiterung des Versorgungsgebietes in Südwest-Deutschland fort...

Das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ am Donnerstag, 27. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg, nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek / Moderation Stefanie Germann Ob bezahlbare Wohnungen oder klimafreundliche Windräder: Mit Protesten, Klagen und Petitionen verzögern oder verhindern Anwohnerinnen und Anwohner häufig Infrastrukturprojekte, die der Allgemeinheit zugutekommen sollen. Blockieren sogenannte „Nimbys“ wichtige […]...