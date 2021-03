Wettbewerb für Energiewende-Start-ups: Finalisten des „Start Up Energy Transition Awards 2021“ bekannt gegeben

Weitere Artikel zum Thema::

Presseeinladung zum Auftakt des Start Up Energy Transition Awards 2018 (Dienstag, 14. November, 14-15.30 Uhr, Bonn) Die Deutsche Energie-Agentur (dena) startet anlässlich der COP 23 die neue Bewerbungsphase ihres globalen Energiewende-Wettbewerbs „Start Up Energy Transition Award 2018“. Start-ups weltweit sind eingeladen, sich mit innovativen Geschäftsideen für die Energiewende und den weltweiten Klimaschutz zu bewerben. Zur Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs werden viele hochkarätige und internationale Unterstützerinnen und Unterstützer erwartet. Seien Sie dabei, wenn […]...

Finalisten für „Start Up Energy Transition Award“ nominiert / 18 Start-ups aus 13 Ländern präsentieren ihre Geschäftsmodelle für den Klimaschutz beim SET Tech Festival am 16. April in Berlin 18 Start-ups aus Europa, Nordamerika, China, Indien, Israel und Kenia sind ins Finale für den „Start Up Energy Transition (SET) Award“ gekommen. Die Finalisten bieten Lösungen für alle Bereiche der Energieerzeugung und -versorgung – vom solarbetriebenen Kühlschrank für Impfstoffe in abgelegenen Regionen über Effizienzsteigerungen in Gebäuden durch das Internet der Dinge bis hin zum Upcycling […]...

„Start Up Energy Transition Award“ 2019: Finalisten nominiert – 15 Start-ups aus 11 Ländern präsentieren ihre Geschäftsmodelle für den Klimaschutz beim „Start Up Energy Transition Tech Festival“ am 9. April in Berlin 15 Start-ups aus Europa, Australien, China, Thailand, Uganda und den USA haben es ins Finale des „Start Up Energy Transition (SET) Award“ 2019 geschafft. Ob autonome elektrische Lkw, organische Solarzellen oder […]...

„Start Up Energy Transition Award“: Sehr große Resonanz auf globalen Wettbewerb (FOTO) – Über 500 Bewerber aus 58 Ländern – Finalisten präsentieren sich auf dem Tech Festival – Gewinner werden bei der Abendveranstaltung des Berlin Energy Transition Dialogue gekürt Über 500 Start-ups aus 58 Ländern haben sich für den ersten internationalen „Start Up Energy Transition Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) beworben. Der Wettbewerb unterstützt Start-ups mit Ideen […]...