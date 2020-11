WEMAG: Außendienst und Bauarbeiten laufen weiter

Das Energieversorgungsunternehmen WEMAG AG mit Geschäftssitz in Schwerin hat sämtliche Geschäftsanteile an der Energiehaus Deutschland B2B GmbH, Bayreuth, erworben. Die Energiehaus Deutschland B2B GmbH beliefert bundesweit Kunden aus der Immobilienwirtschaft mit Erdgas und Strom. Sie wird auch innerhalb der WEMAG Unternehmensgruppe weiterhin als selbstständiges Unternehmen agieren. Der Vollzug des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt der […]...

Das Deutsche Institut für Energietransparenz (DIFET) hat die Rechnungen von 184 Energieversorgungsunternehmen bundesweit auf deren Kundenfreundlichkeit geprüft. Jetzt liegen die Ergebnisse für 2018 vor: Die Jahresrechnungen der WEMAG für Privatkunden haben in Mecklenburg-Vorpommern am besten abgeschnitten. Die Rechnung in der Sparte Strom bekam die Note 1,7 und in der Sparte Gas eine 1,8. Damit hat […]...