Weihnachtliche Stimmung für drinnen und draußen (FOTO)

Der Advent naht und viele treffen im November erste Vorbereitungen. So werden Wohnung, Haus oder Garten weihnachtlich dekoriert. Im Trend ist nach wie vor elektrische Beleuchtung, die die Umgebung in stimmungsvolles Licht taucht. Florian Hockel, Licht- und Leuchtenexperte bei TÜV SÜD, weiß, worauf Verbraucher beim Kauf von Lichterketten und Co. achten sollten. Der Kreativität sind […]...

Alle Jahre wieder strahlen in Wohnungen, auf Balkonen und in Gärten während der Weihnachtszeit zahlreiche Lichterketten und Lichtschläuche. Immer mehr Häuser werden mit immer mehr Leuchtmitteln geschmückt – Energiesparen scheint in der besinnlichen Zeit kein Thema zu sein. Doch weit gefehlt: Tatsächlich nimmt der Stromverbrauch in der Weihnachtszeit nach Angaben des Energieanbieters E.ON im Vergleich […]...