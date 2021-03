WATERKOTTE eröffnet neues Center in München

Erstellt von Presse Allgemein

Mit der Eröffnung am 12.03.2021 begrüßt WATERKOTTE Kunden und Interessenten in dem neuen WATERKOTTE Center München.

WATERKOTTE wächst damit trotz Pandemie weiter und begegnet der steigenden Nachfrage nach Wärmepumpen und umweltfreundlichen Energiesystemen.

Als neuer Standort der Akademie verspricht das Center München ein Zentrum der Aus- und Weiterbildung im Bereich Wärmepumpe und moderner Energielösungen zu werden. Das verstärkte Team am neuen Standort bietet Kunden jetzt eine regionale Anlaufstelle für Beratungen. Im integrierten Showroom kann die WATERKOTTE Produktwelt hautnah erlebt werden.

Bei der feierlichen Eröffnung am 12.03.2021 haben Interessenten exklusiv die Möglichkeit, ab 14:00 Uhr digital einen Blick in die neuen Räumlichkeiten und in die Zukunft der Wärmepumpe zu werfen. Außerdem stellt sich das neue Team vor.

Nähere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.waterkotte.de/aktuelles.

Weitere Artikel zum Thema:: Waterkotte Akademie jetzt kompakt? praxisnah – digital Mit dem Seminarprogramm der Waterkotte Akademie bildet Waterkotte Kunden erfolgreich zu qualifizierten Fach- und Servicepartnern aus. Auch in Zeiten wie diesen ist Weiterbildung wichtig. Um Kunden weiterhin mit dem Akademie-Schulungsangebot zu unterstützen, wird die Waterkotte Akademie jetzt digital. Die Teilnahme an den Online-Seminaren ist bequem vom Büro oder von zu Hause aus möglich. Da es […]... WATERKOTTE feiert 50 Years of Experience and Innovation Wir haben Grund zu feiern: Die deutsche Wärmepumpe wird 50! Die Erfolgsgeschichte der Wärmepumpe beginnt in Deutschland 1968. Als Pionier auf dem Gebiet Geothermie heizt Klemens Oskar Waterkotte sein eigenes Haus bereits 1968 mit umweltfreundlicher Erdwärme. Seine Pionierleistung ist bis heute das Erfolgsfundament der WATERKOTTE GmbH. Seit damals hat sich viel getan. Das Produktportfolio von […]... BAFA-Förderung gilt für Waterkotte Wärmepumpen und Lüftungssysteme Lüftungssysteme von Waterkotte werden in diesem Jahr mit dem gleichen Fördersatz wie Wärmepumpen gefördert. Neben der Wärmerückgewinnung ist auch die Voraussetzung der gemeinsamen Steuerung von Wärmepumpe und Lüftung erfüllt. Die verbesserten BAFA-Förderrichtlinien gelten hauptsächlich für effiziente Wärmepumpen. Der Austausch einer Ölheizung gegen eine förderfähige Waterkotte Wärmepumpe wird mit 45 Prozent der Gesamtkosten gefördert. Im Neubau […]... Produktneuheit von WATERKOTTE? Basic Line Air mit neuen Außeneinheiten WATERKOTTE setzt mit der neuen Basic Line Air Baureihe neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen. Als Einzeleinheiten decken die Modelle der Baureihe Basic Line Air ein Leistungsspektrum von 3 – 19 kW ab. Mittels Kaskadierung werden deutlich höhere Leistungen realisiert. Zudem erreicht die verbesserte Baureihe bei niedrigen Außentemperaturen von -20 °C hohe […]... Power-One eröffnet neues F&E Center in der Toskana Power-One eröffnete heute sein neues Center of Excellence und Development in Terranouva Bracciolini, Italien. Der neue Pavillon, der sich direkt neben den bestehenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen des Unternehmens in der Toskana befindet, bietet High-Tech-Labore und Klimakammern für die Entwicklung und Untersuchung der Power-One AURORA Wechselrichter für Solar- und Windkraftanlagen. Über 1.600 m² auf zwei Etagen schaffen ideale Arbeits- und Forschungsbedingun...