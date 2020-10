Wärmepumpe und Solar – wieviel Strom liefert die PV im Winter

Bald wird es wieder kälter -die Heizungen werden gerade jetzt wieder eingeschaltet. iKratos hilft mit einer 100 Häuser Aktion aktiv, damit Sie im Winter keine kalten Füsse bekommen. Das Ziel 100 Häuser in der Metropolregion Nürnberg auf Wärmepumpen mit Solar umzustellen. ikratos ist in der Metropolregion Nürnberg Fürth Erlangen Forchheim und Bayreuth eine der führenden […]...

Fast geschenkt – Solar für 5.999 Euro – “SunPower for all” Aktion schlüsselfertig installiert Die Solarstrom-Anlage, die sich wirklich jeder leisten kann, SunPower – beste Module bei geringstem Platzbedarf mit allem Zubehör, zum Preis von 5.990 ?. “SunPower for all” erzeugt rund 2.500 kWh, mit 25 Jahren Garantie. “SunPower for all” – fix und fertig […]...