Wärmepumpe – Heizen mit Perspektive

Wärmepumpen – Das Ende des Öls

Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten ? oder vielleicht doch?

Die Energiewende bezieht sich nicht nur auf die Stromerzeugung ? fast ein Drittel des Primärenergieverbrauchs in Deutschland fällt auf Heizung und Warmwasser. Im Moment dominieren dort noch die fossilen Energieträger Öl und Erdgas ? aber eine Wende zeichnet sich ab. In 45% aller Neubauten wird mittlerweile mit Wärmepumpen geheizt. Eine Wärmepumpe wird mit Strom betrieben und bringt dabei die Wärme aus der Umgebung in die Wohnung. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher können Sie umweltfreundlich Ihren eigenen Strom- und Wärmeverbrauch decken ? und dabei auch noch sparen! Die Installation von Wärmepumpen wird nämlich mit einem Zuschuss von bis zu 45% gefördert. Machen Sie sich unabhängig von steigenden Strom und Ölpreisen und tun Sie der Umwelt dabei etwas Gutes!

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

