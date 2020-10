Vorsicht beim Drachensteigen

Sonniges Wetter und leichter Wind - perfektes Wetter zum Drachensteigen bietet in diesem Jahr der Herbstanfang. Immer wieder kommt es dabei vor, dass Bäume, Oberleitungen von Straßenbahnen, Freileitungen oder Strommasten dem Vergnügen ein unschönes Ende bereiten. Gerät der Drache in eine Freileitung, kann dies in einer lebensgefährlichen Situation münden. Diese Regeln sollten Drachenfreunde beachten, damit das herbstliche Vergnügen ungetrübt...