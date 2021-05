Vorankündigung Online Vortrag zum Thema Solarenergie

Vorankündigung: Solarenergie bei ?Das lange Wochenende der Wissenschaften?. Die Nürnberger Veranstaltung der ?Langen Nacht der Wissenschaften? erhält eine neue digitale Schwester, ?g?scheid schlau! das Lange Wochenende der Wissenschaften online?. Die Veranstaltung wird am 21. Oktober 21 mit einer Auftaktveranstaltung eröffnet und läuft dann von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Oktober. Es wird abwechslungsreiche, interaktive virtuelle Formate rund um Wissenschaften geben. So zum Beispiel auch einen spannenden Vortrag zum Thema Solarenergie und deren Nutzung durch Photovoltaik von iKratos Geschäftsführer Willi Harhammer. Aktuell befindet sich die Veranstaltung noch in Planung, sobald es feste Termine gibt, finden Sie sie auf der iKratos Facebookseite oder auf der Veranstaltungshomepage.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de