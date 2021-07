Virtuelle „Lightcycle Rohstoffwochen“ bei den Ostbayerischen MINT-Tagen

2021 Leinen los – und klar zur Rohstoffwende – Auswirkungen unseres Konsumverhaltens virtuell global betrachtet: Von 12. bis 16. Juli haben Niederbayerns weiterführende Schulen dann die Gelegenheit, die Umweltbildungsinitiative im Präsenzunterricht zu erleben. Faszinierende Livesatellitenbilder machen im Vergleich mit Archivaufnahmen und Grafiken die globalen ökologischen und sozialen Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar. Im Dialog mit den Naturwissenschaftlern erleben und erarbeiten sich die Schüler*innen den Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und den Folgen des wachsenden Hungers nach Rohstoffen. Gemeinsam entwickeln sie mit den Umweltpädagogen Handlungsoptionen, wie sie aktiv im privaten und schulischen Umfeld ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck verringern können.

Anmeldung zum Workshop unter: www.th-deg.de/minttage

Hintergrundinformationen zu den Lightcycle Rohstoffwochen unter: www.lightcycle.de/verbraucher/rohstoffwochen