UPRTek PAR-Meter PG200N – Messfunktionen speziell für die Agrarindustrie

Weitere Artikel zum Thema::

Das neue Spektrometer PG200N von UPRTek UPRTek präsentiert die neue Generation von Spektral PAR Meter – das PG200N! Nur bei Asmetec mit exklusivem Sonderzubehör erhältlich! Im Lieferumfang enthalten: PAR-Meter PG200N Akku und Ladegerät mit EU-Stecker USB-Kabel Zertifikat, Software ASMETEC Sonderzubehör: USB-Stick mit weiterer Software und Informationen, Handbuch, Licht Touchpen, Reinraumhandschuhe und weiteres sinnvolles Zubehör Das Spektrometer von UPRTek PG200N ist […]...

LED Röhre – CRI Ra>97 – 3000K speziell entwickelt für Feinkost METOLIGHT LED Röhren der Serie Deli sind speziell entwickelt, um in Verkaufstheken mit Delikatessen die dort ausgestellten Waren in ihren wirklichen Farben hervorzubringen. Diese LED Röhren zeichnen sich durch eine fast tageslicht gleiche Farbtreue mit einem CRI Ra>97 in Lichtfarbe 3000K aus. Das Licht von herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat nur eine geringe Farbwiedergabegüte und lässt bestimmte Farbbereiche […]...

LED Röhre – CRI Ra>90 – 6500K speziell entwickelt für Milchprodukte LED-Röhren der Serie Milk sind speziell entwickelt, um in Kühlregalen oder -Theken für Milchprodukte die dort ausgestellten Waren in ihren wirklichen Farben hervorzubringen. Diese LED Röhren zeichnen sich durch eine fast tageslicht gleiche Farbtreue mit einem CRI Ra>90 in Lichtfarbe 6500K aus. Das Licht von herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat nur eine geringe Farbwiedergabegüte und lässt bestimmte Farbbereiche […]...

LED Röhre – CRI Ra>95 – 4300K speziell entwickelt für Obst&Gemüse LED-Röhren der Serie Veg sind speziell entwickelt, um in Obst- und Gemüsetheken die dort ausgestellten Waren in ihren wirklichen Farben hervorzubringen. Diese LED Röhren zeichnen sich durch eine fast tageslicht gleiche Farbtreue mit einem CRI Ra>95 in Lichtfarbe 4300K aus. Das Licht von herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat nur eine geringe Farbwiedergabegüte und lässt bestimmte Farbbereiche deutlich blasser […]...