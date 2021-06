„Unser Dorf hat Zukunft“ – Bewerbungsfrist verlängert

Unser Dorf hat Zukunft: Traditionswettbewerb startet in die nächste Runde...

100.000 Euro für Umweltprojekte in Mittelstand, Behörden und Organisationen...

Internationales Beratungsunternehmen beteiligt sich an hochrangiger Konferenzüber die Vergabe von EU Fördergeldern zur Integration der Roma...

Zum 19. Mal vergibt EUROSOLAR e.V. in diesem Jahr den Deutschen und Europäischen Solarpreis für herausragende und innovative Leistungen bei der Verbreitung und Anwendung Erneuerbarer Energien. Aufgrund der großen Resonanz und zahlreicher Anfragen wurde die Bewerbungsfrist um eine Woche verlängert. EUROSOLAR nimmt noch bis 8. Juli Bewerbungen und Vorschläge entgegen. Die Übergabe der Preise erfolgt medienwirksam und im feierlichen Rahmen am 27. Oktober in der Histo...