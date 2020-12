Umweltschutzunternehmen Erdenfreund – Nachhaltigkeit hat einen Namen

Sein Interesse an Natur und Umwelt zeigte sich bereits deutlich während des Abiturs, Jonas Frey überzeugte mit jahrgangsbesten Leistungen im Fach Biologie. Anschließend hat er eine Ausbildung als Industriekaufmann in einem globalen Unternehmen absolviert, welche er aufgrund guter schulischer Leistungen bereits innerhalb zweieinhalb Jahren erfolgreich abschloss.

„Es war schon immer mein Bedürfnis leidenschaftlich ein eigenes Unternehmen aufzubauen, welches sich mit den wichtigen Problemen unserer Zeit befasst. Ich habe Erdenfreund gegründet um gegen das Artensterben, die globale Erderwärmung und die Umweltverschmutzung z.B. in Form von Plastikmeeren anzukämpfen „, so Frey.

Noch während seiner Ausbildung hat er Erdenfreund gegründet und mit der einjährigen Entwicklung der wohl nachhaltigsten Brotbeutel Kollektion Europas begonnen. Seit Juni 2020 sind die Brotbeutel aus Bio-Leinen, Eukalyptusgarn und Naturfarbe auf dem Markt und werden als wiederverwendbare Alternativverpackung bereits in verschiedenen Bäckereien und Bio-Läden in der Pfalz sowie im eigenen Online-Umweltshop angeboten. Seine Vision ist es, das nachhaltige Brotbeutelkonzept mit weiteren Vertriebsmitarbeitern deutschlandweit zu etablieren. Ziel ist es den aktuellen Ressourcenverbrauch von weit über 165 Millionen Einwegtüten pro Jahr in Deutschland signifikant zu reduzieren. Auf der Liste potentieller Partner stehen rund 10.900 Bäckereibetriebe mit 45.900 Bäckereifilialen sowie weitere Backwarenvertreiber.

Die Brotbeutel sind aber schon lange nicht mehr nur die einzigen Produkte von Erdenfreund. Inzwischen werden im eigenen Online-Umweltshop zahlreiche nachhaltige und plastikfreie Produktinnovationen angeboten – von umweltfreundlichen Produkten für die Küche und das Badezimmer bis hin zu nachhaltigen Gartenprodukten, bietet der Shop auch insbesondere jede Menge nachhaltiger Geschenkideen.

Inspiriert von den eigenen Umweltaktionen entsteht mittlerweile eine ganze Reihe von Erdenfreund Nist- und Futterhäusern für Wildtiere wie Fledermaus, Igel und Eichhörnchen. Das verwendete Holz stammt direkt aus der Pfalz und trägt das FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft. Für die shopeigenen Duschseifen wurde sogar ein schäumendes Seifensäckchen zum Duschen mit sanftem Peelingeffekt entwickelt, wodurch die Seifen 2 bis 3 Wochen länger halten.

Jonas Frey setzt mit Erdenfreund nicht nur durch nachhaltige Produkte ein klares Statement für den Schutz und Erhalt unserer Erde, er organisiert sogar jeden Monat eigene Umweltaktionen, die finanziell durch 50 % der Erlöse des Umweltshops getragen werden. Mit den Aktionen, bei denen die Abonnenten der Erdenfreund Facebook- und Instagramseite über den Ablauf bestimmen, will Frey aktiv zu mehr Umweltbewusstsein inspirieren.

Erdenfreund Umweltshop

Jonas Frey

Mail: jonas.frey@erdenfreund.com

Telefon: 0152-53454679

Web: www.erdenfreund.com

Umweltshop: shop.erdenfreund.com

Umweltaktionen: www.erdenfreund.com/erdenfreund-umweltaktionen-2020

