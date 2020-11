Umweltfreundlich heizen und kochen / Klimaneutrales Gas: Wohlige Wärme mit gutem Gewissen

Erstellt von Presse Allgemein

Spätestens wenn die Außentemperaturen in den einstelligen Bereich sinken, weiß jeder, wie wichtig eine gut funktionierende Heizung ist. Schön einheizen ist eine Sache, dabei gleichzeitig die Umwelt schonen, eine ganz andere. Die große Mehrheit der deutschen Haushalte heizt laut Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks nach wie vor mit Gas oder Öl. Beides sind bekanntlich fossile Brennstoffe, die beim Verbrennen umweltschädliches CO2 freisetzen.

Wer umweltfreundlich heizen will, muss aber keinesfalls gleich eine völlig neue Heizungsanlage einbauen. Moderne Gastarife ermöglichen auch mit bestehenden Geräten klimaneutrales Heizen und Kochen. “Unser CO2-neutrales Gas basiert zwar auf Erdgas, anders als bei konventionellen Gastarifen erfolgt jedoch eine Kompensation für die bei der Verbrennung entstehenden CO2-Emissionen”, erklärt Jan Krause, Produktmanager bei Vattenfall. “Dafür investieren wir weltweit in verschiedene Klima- und Umweltschutzprojekte im Bereich Wind- und Solarkraft. Auf diese Weise reduzieren wir den CO2-Ausstoß an anderer Stelle. Zurzeit unterstützen wir beispielsweise Windfarmen in Taiwan und Chile.” Durch die Unterstützung der Klimaschutzprojekte wird mindestens so viel CO2 eingespart, wie beim Verbrauch mit dem Tarif Natur Gas entsteht.

Gold Standard für kuschelige Wärme

Damit Verbraucher sich auf eine ordnungsgemäße CO2-Kompensation verlassen können, setzt Vattenfall bei der Auswahl der Projekte auf den vom World Wildlife Fund (WWF) und weiteren Organisationen gegründeten Gold Standard, der zudem vom TÜV zertifiziert ist. Mit diesem Qualitätsstandard werden nichtstaatliche Projekte zur Emissionsminderung in Entwicklungs-ländern ausgezeichnet. Der Standard stellt sicher, dass die Kompensationsprojekte nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasen führen und zusätzlich zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensbedingungen der Menschen in den jeweiligen Regionen beitragen. “Neben dem Gold Standard achten wir auch darauf, nur Projekte in Ländern zu fördern, die ein besonders geringes Maß an Korruption aufweisen. Damit möchten wir zusätzlich sicherstellen, dass die Förderungen direkt bei den ausgewählten Projekten ankommen”, so Jan Krause.

Die Unterstützung der Projekte erfolgt über den Kauf von sogenannten CO2-Emissionszertifikaten. “Anhand der Verbrauchsmengen errechnen wir, wie viel Kohlendioxid beim Verbrennen des Erdgases entsteht und mit welcher Menge an Zertifikaten diese Emissionen kompensiert werden können”, erläutert der Energie-Experte. Ein Zertifikat entspricht einer Tonne Treibhausgase. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie verbraucht im Jahr ungefähr 20.000 Kilowattstunden Erdgas und setzt dabei 3,64 Tonnen CO2 frei. Diese können mit knapp vier Zertifikaten kompensiert werden – und das für nur 0,1 Cent mehr pro Kilowattstunde. Mit anderen Worten: Im Vergleich zu herkömmlichem Erdgas zahlen Neukunden für klimaneutrales Gas im Tarif Natur Gas nur ca. 20 Euro mehr im Jahr. Dafür tragen sie maßgeblich zum Umweltschutz bei.

Pressekontakt:

Havas Hamburg GmbH

Sebastian Krammer

Lippmannstraße 59

22769 Hamburg

T +49 (0)40-431 75-134

mailto:sebastian.krammer@havas.com

Vattenfall Europe Sales GmbH

Robert Burkhardt

Sales Communication

Chausseestraße 23

10115 Berlin

T +49 (0)30-55444 1706

mailto:robert1.burkhardt@vattenfall.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127417/4773872

OTS: Vattenfall Europe Sales GmbH

Original-Content von: Vattenfall Europe Sales GmbH, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Ob Stromausfall oder Energie-Engpass: Heizen und Kochen mit Holz stellt Grundversorgung sicher Mitte Januar verursachte das Sturmtief “Egon” in Frankreich einen längeren Stromausfall bei rund 330.000 Haushalten. Und die deutsche Bundesregierung riet bereits im Herbst 2016 dazu, Vorräte an Lebensmitteln und Trinkwasser anzulegen um für den Notfall gerüstet zu sein. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich auch die Anschaffung eines Kaminofens für den Wohnraum oder eines Holzherdes für […]... Klimaneutrales Unternehmen (DIQP) an Hanselmann & Compagnie GmbH vergeben Die mittelständische, inhabergeführte Unternehmensberatung Hanselmann & Compagnie aus Stuttgart hat vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) die begehrte Auszeichnung als klimaneutrales Unternehmen mit “sehr gut” erhalten. Vorausgegangen war ein dreistufiges Verfahren durch die unabhängige Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert. Dabei wurden im ersten Schritt auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen, die vorhandenen Treibhausgas-Emissionen ermittelt. Berücksichtigt […]... Wohlige Wärme mit einer optimal eingestellten Heizung Kerzenschein in der Weihnachtszeit wärmt das Herz. Aber gegen kalte Füße hilft das wenig. Um während der Feiertage daheim nicht frieren zu müssen, empfiehlt es sich, die Heizungsanlage hydraulisch abgleichen zu lassen. Das bringt wohlige Wärme im ganzen Haus und spart Heizkosten. Wie Verbraucher für die Optimierung der Heizung zudem einen Zuschuss vom Staat erhalten, […]... Organische Düngung mit Langzeiteffekt und gutem Gewissen Pflanzen brauchen Licht, Wasser und eine gute organische Düngung um die notwenigen Nährstoffe für ihr Wachstum zu bilden. Längst nutzen bewusste Gärtner, Landwirte und Agrarbetriebe vorzugsweise ökologische Langzeitdünger, um gute Erträge zu erzielen, Arbeitsprozesse zu verkürzen und Böden zu schützen. Florapell Schafwoll-Pellets wirken nachhaltig Organische Dünger enthalten Nährstoffe in gebundener Form. Durch die Zersetzung der […]... Schokolade mit gutem Gewissen genießen sup.- Immer mehr Verbraucher interessieren sich beim Einkauf von Lebensmitteln auch für die Art und Weise, wie die Rohstoffe für die Produkte gewonnen wurden. Das gilt vor allem dann, wenn sie nicht aus heimischen Regionen, sondern aus fernen Ländern stammen. Welche Anforderungen werden dort an die sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen gestellt? Der wachsenden Bedeutung entsprechend, […]...