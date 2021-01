TÜV SÜD wird Mitglied in internationalem Konsortium für die Entwicklung von Spitzentechnologien für grünen Wasserstoff

– Audi liefert „grünen Wasserstoff“ aus Power to Gas-Anlage in Werlte – Pilotphase für 30 Tage geplant Weltweit erstmalig nutzt BP in einer Raffinerie regenerativen „grünen Wasserstoff“ zur Kraftstoffproduktion. In einem dreißigtägigen Demonstrationsprojekt zeigen die Ingenieure der BP Lingen aus dem Emsland, dass der Einsatz erneuerbarer Komponenten in einer Erdölraffinerie möglich ist. Der „grüne Wasserstoff“ […]...