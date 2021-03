Thorsten Kray ist neuer Head of Research and Standardisation bei AEROCOMPACT

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Der österreichische Hersteller von PV-Montagesystemen AEROCOMPACT verstärkt sein Team mit dem international bekannten Windingenieur Thorsten Kray. Ab sofort verantwortet der promovierte Maschinenbauingenieur die Forschungs- und Zertifizierungsaktivitäten des Unternehmens und begleitet alle internen und externen Prüfungen an den hauseigenen Systemlösungen für Photovoltaikmodule. Als aktives Mitglied zahlreicher Normierungskomitees bringt er außerdem die globalen Zertifizierungsprozesse für die Flachdach- und Freiflächensysteme sowie die Standardisierung der Windkanalversuche für PV-Montagesysteme weiter voran.

Der Bauwerksaerodynamiker bringt sowohl langjährige Erfahrungen mit Windlastbestimmungen für Solarsysteme und Normierungsprozessen als auch Expertise speziell mit den Unterkonstruktionen von AEROCOMPACT mit. Kray promovierte 2008 auf dem Gebiet der Sportballaerodynamik. Im Anschluss war er an dem renommierten Institut für Industrieaerodynamik (I.F.I.) in Aachen zunächst als Projektingenieur, ab 2011 als Abteilungsleiter für Windlasten an Photovoltaik-Anlagen und ab 2018 für die Bauwerksaerodynamik als Ganzes zuständig. Er baute eine eigene Solarabteilung auf und verantwortete die gesamte Messtechnik sowie sämtliche Windkanaluntersuchungen des Instituts. Ab 2014 testete er die AEROCOMPACT-Systeme.

Spannende Herausforderungen in einem sympathischen Team

AEROCOMPACT und seine Unterkonstruktionen haben ihn von Anfang an überzeugt: „Die Aerodynamik der Systeme ist hervorragend. In punkto Windgutachten hat das Unternehmen nicht nur für den europäischen Bedarf, sondern auch für die US-Anforderungen alles richtig gemacht. Ich freue mich, dass ich mich jetzt aktiv an der positiven Weiterentwicklung des Unternehmens und der gesamten Produktpalette beteiligen kann,“ erklärt Kray. Die neue Herausforderung findet er „spannend“, das Unternehmen „offen, modern und sympathisch“ und den Ausblick auf die österreichischen Alpen am Firmenhauptsitz in Satteins „atemberaubend“.

Mathias Muther, Chief Executive Officer bei AEROCOMPACT, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, Thorsten Kray in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er behandelt unsere Themen auf einem wissenschaftlichen Niveau und arbeitet aktiv daran mit, dass sich Montagesysteme durch einheitliche Normen besser miteinander vergleichen lassen.“

Komplexe Zusammenhänge verständlich erklären

AEROCOMPACT-Kunden werden neben Krays Input zur Weiterentwicklung der Planungssoftware AeroTOOL insbesondere von dem vereinfachten Zugang zu komplexen technischen Sachverhalten profitieren. Denn Kray wird nicht nur die Tests und Zertifizierungen begleiten, sondern sein Expertenwissen auch in Vorträgen und White Papern verständlich aufbereiten.

