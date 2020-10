Themenjahr Energie: TU Ilmenau bei Energiekonferenz EAST in Erfurt

Erstellt von Presse Allgemein

Die Technische Universität Ilmenau beteiligt sich am 2. und 3. November 2020 am ?EAST Energy and Storage Technologies?-Fachkongress auf der Messe in Erfurt. Die jährlich stattfindende Leistungsschau aus Wissenschaft, Technik und Wirtschaft ist in Mitteldeutschland und darüber hinaus Leitmesse für innovative Energiespeicherideen und -produkte aller Bereiche der Energiewende und steht nach eigenem Bekunden für innovative, technologieoffene Speicherkonzepte in allen Bereichen der Energiewende. Die Beteiligung der TU Ilmenau findet im Zeichen ihres ?Themenjahrs Energie? statt.

Im Rahmen des ?Themenjahrs Energie? der TU Ilmenau beteiligen sich mehrere Wissenschaftler an der EAST, um Impulse für die Energiewende zu setzen und ihre Rolle als Innovationstreiber für die Entwicklung der Region und darüber hinaus zu stärken. Prof. Dirk Westermann, Direktor des Thüringer Energieforschungsinstituts (ThEFI), das die Energieforschung zahlreicher Fachgebiete der TU Ilmenau bündelt: ?Wir möchten die EAST nutzen, um unsere Forschung mit strategischen Partnern und lokalen Akteuren zu vernetzen und um uns in der Region fokussiert zu spezialisieren?. Unter den Forschungsprojekten zum Stand der Forschung, Entwicklung und Nutzung von Energiespeicherkonzepten, die die TU Ilmenau auf dem Kongress präsentiert ist: ?ZO.RRO ? Zero Carbon Cross Energy System?. In dem Projekt erforscht die TU Ilmenau mit sechs Partnern am Beispiel von Thüringen, wie die Energieversorgung frei von Kohlendioxid gestaltet werden kann.

Sowohl der Kongress als auch die begleitende Ausstellung auf der EAST finden hybrid statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können den Kongress virtuell verfolgen, Fragen stellen und Vortragspräsentationen abrufen, aber auch vor Ort ? unter Einhaltung der Hygieneregeln ? den Kontakt zu Wissenschaftlern, Managern, Ingenieuren oder Politikern suchen. Eröffnet wird die Ausstellung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. An beiden Messetagen finden Programmpunkte der TU Ilmenau statt:

Am Montag, 2. November, spricht um 15.30 Uhr im Forum 1 ?Technologien der Batterie-Herstellung /-Produktion & Recycling? Prof. Jean Pierre Bergmann, Leiter des Fachgebiets Fertigungstechnik, zum Thema ?Herausforderungen und Potenziale in der Fertigung von Batteriesystemen?.

Am Dienstag, 3. November, ab 11:40 Uhr leiten Prof. Dirk Westermann, Direktor des Thüringer Energieforschungsinstituts (ThEFI) der TU Ilmenau, und Prof. Peter Bretschneider, Leiter des Fachgebiets Energieeinsatzoptimierung, das Forum 3 ?IKT (Informationstechnik und Telekommunikation), Digitale Vernetzung, KI, Sektorenkopplung?.

Um 12 Uhr stellt Dr. Steffen Schlegel, Oberingenieur des Thüringer Energieforschungsinstituts das Verbundprojekt ZO.RRO vor: ?ZO.RRO ? Erbringung von CO2-freien Systemdienstleistungen für die Energieversorgung durch die Bereitstellung sektorenübergreifender Flexibilisierungsoptionen durch die Kopplung der Sektoren Strom, Gas, Wärme und Mobilität?.

Um 14.45 Uhr spricht Prof. Peter Bretschneider, Leiter des Fachgebiets Energieeinsatzoptimierung der TU Ilmenau, zum Thema ?Cross-sektorales Energiemanagement für CO2-minimale Energieversorgung im Quartier?.

Zum ?Themenjahr Energie?:

Im ?Themenjahr Energie? präsentiert die TU Ilmenau im Laufe eines Jahres ein breites Angebot an Informationen und fachübergreifenden Fachvorträgen zum aktuellen Stand und zum künftigen Potenzial der Energieforschung an der Universität. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler aus 30 Fachgebieten der TU Ilmenau an Lösungen für die Energiewende: vom Material über die Datenverarbeitung bis hin zur Informationsübertragung. Dabei haben sie die gesamte Wertschöpfungskette zur Bereitstellung von Energie im Blick. Die TU Ilmenau verfügt damit nach Überzeugung des vorläufigen Leiters, Professor Kai-Uwe Sattler, über eine weitgefächerte Expertise und Stärke auf dem Gebiet der Energieforschung: ?Mit dem Themenjahr erhöhen wir die Sichtbarkeit der TU Ilmenau als Standort für Energieforschung in Thüringen, ganz Deutschland und darüber hinaus.?

