Teurer Netzausbau für die Energiewende

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sieht in dem heute vorgelegten Entwurf eines nationalen Netzentwicklungsplanes der vier Übertragungsnetzbetreiber die klare Bestätigung, dass die Energiewende machbar ist. "Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, sind die Herausforderungen gut zu bewältigen", stellt BEE-Präsident Dietmar Schütz fest. Beim Thema Netzausbau sieht er nun die Betreiber am Zug. "Die notwendigen Investitionen in die Netzinf...