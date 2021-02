TEAG startet Ankauf vonÖko-Strom aus EGG-Anlagen mit Förderungsauslauf 2022/23

Erstellt von Presse Allgemein

Erfurt. Die TEAG Thüringer Energie AG hat zum Jahresbeginn 2021 mit der Vermarktung von Windstrom aus acht Windparks begonnen, deren Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zum 31.12.2020 ausgelaufen ist. Für die prognostizierte Einspeisemenge der Windparks von etwa 17 GWh pro Jahr wurden im Laufe des Jahres 2020 Dienstleistungsverträge zur Vermarktung abgeschlossen. Die Windparks waren vor 20 Jahren errichtet worden ? nach dieser Frist endet die EEG-Förderung. Ohne eine anschließende Übernahme des erzeugten Stroms hätte die Abschaltung bzw. Außerbetriebnahme der Windparks gedroht. Mit den mehrjährigen Stromabnahmeverträgen wird der langfristige Weiterbetrieb der Anlagen gesichert.

Mit den Verträgen erhöht die TEAG zusätzlich den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien im eigenen Vertriebs-Portfolio. Vertriebskunden haben damit immer mehr die Möglichkeit, ihren Strombedarf direkt aus diesen Anlagen vollumfänglich oder in Teilen zu decken

Vermarktungsstart für 2022 / 2023

Aktuell hat die TEAG bereits damit begonnen, erste Verträge für Strom aus EEG-Anlagen anzubieten, deren Förderungsauslauf in den Jahren 2022 und 2023 liegen wird. Die Zahl der Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die nach 20 Jahren Nutzungsdauer aus der EEG-Förderung herausfallen, wird in den nächsten Jahren stark steigen. So hat sich allein die Windkrafteinspeisung – und damit die Zahl der Windkraftanlagen insgesamt – von 2002 mit deutschlandweit 16,1 TWh auf 131,9 TWh im Jahr 2020 mehr als verachtfacht. Die TEAG bietet den Anlagen-Betreibern – bspw. der Windparks – immer mehrere Vergütungsmodelle an, unter denen gewählt werden kann. Ziel ist es, sowohl den wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Anlagen zu sichern, als auch den Anlagenbetreiber an den aktuellen Marktpreisentwicklungen partizipieren zu lassen. Für den Endkunden soll die Herkunft des eigenen Stroms nachvollziehbarer werden.

Weitere Artikel zum Thema:: TEAG startet Ankauf vonÖko-Strom aus EGG-Anlagen mit Förderungsauslauf 2022/23 Die TEAG Thüringer Energie AG hat zum Jahresbeginn 2021 mit der Vermarktung von Windstrom aus acht Windparks begonnen, deren Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zum 31.12.2020 ausgelaufen ist. Für die prognostizierte Einspeisemenge der Windparks von etwa 17 GWh pro Jahr wurden im Laufe des Jahres 2020 Dienstleistungsverträge zur Vermarktung abgeschlossen. Die Windparks waren vor 20 Jahren […]... ADS-TEC und TEAG kooperieren bei Ultra-Schnellladung für E-Mobile . Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Errichtung von Thüringens erster HPC-Schnellladestation mit Batterieeinbindung im Sommer vorigen Jahres, haben die ADS-TEC energy GmbH aus Nürtingen und die TEAG eine weitreichende Kooperation vereinbart. Die TEAG will mit Unterstützung des baden-württembergischen Ladetechnikspezialisten den Ausbau mit Schnellladestationen auf HPC-Niveau (High Power Charger) in Thüringen weiter vorantreiben. HPC-Ladestationen verfügen […]... Positionspapier: Förderung von Post-EEG-Anlagen in der Grüner Strom-Zertifizierung Der Grüner Strom Label e.V. und seine Trägerverbände haben beschlossen, den Weiterbetrieb ökologisch sinnvoller Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) nach Ende ihrer Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu unterstützen. Dazu hat der Verein heute ein Positionspapier veröffentlicht, das die Kernpunkte der geplanten Förderung beschreibt. Denn auch nach Ende der zwanzigjährigen EEG-Förderung produzieren diese ?Post-EEG-Anlagen? weiterhin sauberen Strom und […]... AVC Marketing Club GmbH, startet mit Sommer Energie. Strom und Gastarife für die Wohnungswirtschaft und Filialisten Der in Chemnitz ansässige Energie-Distributor AVC Marketing Club GmbH, startet mit der Vermarktung neuer Energietarife. „Mit Sommer Energie bieten wir vor allem für die Wohnungswirtschaft und Filialisten, interessante Tarifmodelle für Strom und Gas“ informiert Jens Schaarschmidt von AVC Marketing Club GmbH. Speziell für die Wohnungswirtschaft / Hausverwaltugnen bietet Sommer Energie den Vorteil, von optimiereten Grundgebühren […]... Deutschland: Ausstieg aus Atomenergie bis 2022 Die Hotels Haus am See und Am Birkenhain schon jetzt!!...