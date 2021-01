SunPremium Anlage in der Metropolregion Nürnberg

Erstellt von Presse Allgemein

Sie suchen in der Metropolregion Nürnberg eine Solaranlage mit Qualität? Dann schauen Sie sich die SunPremium Anlagen der iKratos GmbH in Weißenohe an.

Diese Solaranlage besteht aus Komponenten zweier US-amerikanischer Unternehmen: SunPower und Tesla. Beide Unternehmen sind sehr erfolgreich und haben bereits jahrelange Erfahrung. Beide Unternehmen stehen ebenso für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Qualität.

Warum SunPower Module?

SunPower ist das zweitgrößte Solarenergieunternehmen weltweit, am Umsatz gemessen. Die Firma besitzt in seiner 30 Jahre langen Erfahrung bereits über 500 Patente und verbaut seine Produkte in über 65 Ländern weltweit. Das SunPower Team setzt auf Innovation und besteht somit aus einer Vielzahl von Experten im Bereich der Solartechnik. Das zeigt sich auch in der Rekordumwandlungsrate von bis zu 24,1 %, während die meisten anderen Hersteller lediglich 17-19 % erreichen. Neben der besonders hohen Leistungseffizienz bietet ihnen SunPower die zuverlässigsten Module auf dem Markt. Gestützt wird das durch 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie. Egal ob für Privatpersonen oder Gewerbekunden, ist SunPower der perfekte Partner in Sache Solarmodule.

Warum der Tesla Speicher?

Die Tesla Powerwall 2.0 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt und ist der Speicher mit dem größten Zukunftspotential. Der Batteriespeicher ist Lithium-Ionen Technologie und besticht mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und der top Qualität. Die Tesla Vorteile auf einen Blick:

Abmessungen Powerwall 2.0 AC: 1150 mm x 766 mm x 155 mm

Garantie: 10 Jahre

Effizienz: hoher Gleichstrom-Wirkungsgrad von über 90 % DC

Gehäuse: Für Installation in Räumen und im Freien zertifiziert (- 20 Grad bis 50 Grad geeignet)

Installation: nur durch von Tesla zertifizierten Installateur.

Gewicht: 120 kg

Eine einzige Tesla Powerwall 2.0 besitzt eine nutzbare Speicherkapazität von 13,5 kWh. Aber auch Tesla ist flexibel einsetzbar für Privatpersonen genauso wie für Gewerbekunden, denn man kann mehrere Speicher betreiben.

SunPremium Solaranlage in der Metropolregion Nürnberg

Die SunPremium Solaranlagen verbaut die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus Weißenohe in der Metropolregion Nürnberg. Das oberfränkische Unternehmen ist Deutschland einziger SunPower Elite-Partner, sowie Teslas Nr. 1 in Deutschland. Der Geschäftsführer Willi Harhammer und sein Team setzen aufgrund der aus, bereits über 8.000 installierten Anlagen, gewonnen Erfahrung auf Qualität und somit auch auf die beiden US-amerikanischen Hersteller.

Gerne schicken Sie ihre Anfrage zu einer SunPremium Solaranlage mit SunPower und Tesla direkt per Mail an kontakt@ikratos.de .

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

Weitere Artikel zum Thema:: 1-2-3 – Die Solar-Komplettanlage von SunPower Maxeon und Tesla Speicher Sie verbrauchen bis zu 10.000 KWh an Strom dann sparen Sie ab sofort mit der SunPower Maxeon Solaranlage mit TESLA Speicher bis zu 100 % Stromkosten und das ein Leben lang. Mit der eigenen Solaranlage können Sie langfristig Geld sparen und die Umwelt entlasten. Diese 1-2-3 Solaranlage von SunPower Maxeon Technik ist eine preiswerte Möglichkeit […]... Foerderung fuer SunPremium Solaranlagen und Batteriespeicher 2018 Förderung für Photovoltaik und Speicher Gerade für Hausbesitzer interessant ist die Förderung für Solaranlagen 2018 für Kredite und beim Batteriespeicher die KFW. Interessanterweise sind auch SunPremium Solaranlagen der iKratos GmbH mit einer eigenen Förderung für Kunden für Kunden bereitgestellt. SunPremium Förderung Wer eine SunPremium Solaranlage ab dem 1. März bestellt – bekommt einen Zuschuss pro […]... TESLA Fahren lohnt sich – Rabatt bei Solaranlagen für E-Autofahrer PresseBox) – Teslafahrer aufgepasst – Jetzt gibt es Rabatt auf Solar Photovoltaikanlagen und TESLA Powerwall Speicher Einen Sonder-Rabatt auf Solar – Photovoltaikanlagen und TESLA Powerwall Speicher verspricht die Firma iKratos. iKratos vertreibt die Wall Connector zum Laden und auch SunPower – Panasonic Solaranlagen, sowie die TESLA Powerwall Speicher. Wenn Sie bereits TEsla fahren oder in […]... TESLA Powerwall für Bayern – Nürnberg – Erlangen – Forchheim – Bayreuth Die Tesla Nachfrage ist ständig hoch und lässt nicht nach. Die Mitarbeiter des oberfränkischen Tesla Installateurs, iKratos Solar- und Energietechnik GmbH, wissen auch warum. Und warum ist das so? Tesla zeigt durch das Herstellen von Autobatterien eine jahrelange Erfahrung und auch, dass es sich um Qualität handelt. Außerdem ist die Tesla Powerwall 2.0 bereits der […]... SunPower Solar in Nürnberg Immer mehr Bürger in der Metropolregion Nürnberg setzen auf eine umweltfreundliche Eigenstromversorgung mit Solartechnik von SunPower. SunPower sind hocheffiziente Solarmodule die die Dachfläche und diffuses Licht am besten umsetzen. Der Grund: keine Lötbahnen dank der Maxeon Zell Technologie. Die iKratos GmbH aus Weißenohe/Nürnberg hat sich auf SunPower Solar-Anlagen spezialisiert und bietet dieses großartige SunPower Solarmodul […]...