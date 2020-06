Süwag bringt als “Kulturretter” Unterhaltung ins Auto

Die Süwag ist langjähriger Partner des Radklassikers Eschborn-Frankfurt und unterstützt auch in diesem Jahr die traditionelle Radsportveranstaltung am 1. Mai. Der Energiedienstleister legt besonders großen Wert auf die Nachwuchsförderung. Darum ist der Kern des Sponsorings der Süwag Energie Nachwuchs-Cup. Dahinter verbergen sich alle lizenzierten Kinder- und Jugendrennen der Altersklassen U11, U13, U15 und U17. ?Die […]...

Die Süwag unterstützt zum 12. Mal in Folge den Leichtathletik-Förderverein Limburg-Weilburg. Sven Grußbach, Leiter Kommunikation bei der Süwag übergab gestern beim Süwag Energie Leichtathletik-Forum in Runkel den Sponsoringvertrag an Martin Rumpf, Vorsitzender des HLV-Kreises Limburg-Weilburg. ?Dankeschön, dass die Süwag auch in diesem Jahr die Leichtathletik im Kreis Limburg-Weilburg fördert. Wir sind schon mitten in den […]...