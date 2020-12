Stilllegungs-Prämien für Steinkohlekraftwerke: Erste Zuschläge unterstreichen Fragwürdigkeit der Ausschreibungen als Klimaschutz-Instrument

Am zweiten Tag ihrer Demonstration gegen RWEs klimaschädlichen Kohlekurs weiten Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace ihren Protest aus. An der Fassade des Verwaltungsgebäudes entrollen sieben Greenpeace-Kletterer heute früh ein etwa 60 Quadratmeter großes Banner mit der Silhouette von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Darauf wendet dieser sich an protestierende Klimaschützer unterschrieben von: “RWE Against Future”. Vor […]...