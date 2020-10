Steinbruchverfüllung Büschhof in Nümbrecht ab 28.10.2020 geschlossen

Die RELOGA Leverkusen meldete am 20.10.2020, dass die Steinbruchverfüllung Büschhof in Nümbrecht vom 28.10. – 02.11.2020 betriebsbedingt geschlossen bleibt.

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2020-10-20-steinbruchverfuellung-bueschhof-in-nuembrecht-ab-28102020-geschlossen-112.html

Die Adresse und regulären Öffnungszeiten der RELOGA Deponie findet man unter https://www.reloga.de/kontakt/standorte/erddeponie-steinbruchverfuellung-bueschhof-16.html

Erddeponie Steinbruchverfüllung Büschhof

Büschhof 50

51588 Nümbrecht

Über die Erddeponie Steinbruchverfüllung Büschhof

Die Steinbruchverfüllung befindet sich im Grauwackesteinbruch Nümbrecht-Büschhof.

Zum Zwecke der Rekultivierung eines Teils der Abgrabungsfläche erfüllt die Betreibergesellschaft BEB (ein Tochterunternehmen der RELOGA), gemäß Genehmigung des Oberbergischen Kreises, den Auftrag zur Rückverfüllung mit unbelastetem Bodenmaterial.

Die BEB – kurz für Bergische Erddeponiebetriebe GmbH ist ein Unternehmen der RELOGA-Gruppe. Gesellschafter sind die RELOGA Holding GmbH & Co. KG sowie zwölf Tiefbauunternehmen aus der Region.

Der Betrieb von geeigneten Entsorgungseinrichtungen für mineralische Abfälle ist die Aufgabe der Bergische Erddeponiebetriebe GmbH.

Die Bereitstellung hochmoderner Technik, hohe Fachkompetenz und ein schonender Umgang mit Ressourcen sorgen dafür, dass die Umwelt langfristig von schädlichen Einflüssen durch die Ablagerung mineralischer Abfälle verschont bleibt.

Neue Standorte gesucht

Neben den Deponien

Steinbruchverfüllung Nümbrecht, Büschhof

Bauschuttrecycling Nümbrecht, Büschhof

Erddeponie Gummersbach, Flaberg

Steinbruchverfüllung Lindlar, Eremitage

sucht die BEB darüber hinaus neue Standorte. Sollten Sie Hinweise und Ideen für die Entwicklung neuer Standorte für Erddeponien oder Rekultivierungsmaßnahmen haben, so setzen Sie sich gerne mit unserer Ansprechpartnerin, Frau Biskupek, in Verbindung. Die Priorität liegt hierbei auf den Gebieten des Rheinisch-Bergischen und des Oberbergischen Kreises.

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die RELOGA wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Radevormwald, Wermelskirchen, Overath, Lindlar, Kürten, Wipperfürth) bedient und mehrere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof Leichlingen (Bremsen), die Wertstoffhöfe Burscheid (Hilgen und Heiligeneiche)den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof Oberberg-Nord sowie den Wertstoffhof Oberberg-Süd . Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Beim Containerdienst der RELOGA kann man sich beim Container Mieten auch Mutterboden kaufen oder sich Rindenmulch liefern lassen.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

Kontakt

RELOGA GmbH

Braunswerth 1-3

51766 Engelskirchen

Betriebsstätte Leverkusen:

Robert-Blum-Straße 8

51373 Leverkusen

Telefon: 0800 600 2003

Web: https://www.reloga.de

E-Mail: info@reloga.de

