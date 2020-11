Steigende Energie liefert 5,2 MWDC-PV-Module für Solarpark Vayots Arev-1 in Armenien

Weitere Artikel zum Thema::

Risen Energy liefert 20 MW an 500 W-Modulen an das malaysische Unternehmen Tokai Engineering und führt somit die weltweit erste Bestellung für die leistungsstärkeren Module aus Risen Energy Co., Ltd, ein chinesisches am A-Markt notiertes führendes PV-Unternehmen, unterzeichnete kürzlich ein Kooperationsabkommen mit Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd., ein in Shah Alam, Malaysia, ansässiger führender Anbieter von Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz. Im Rahmen des Vertrages wird das chinesische Unternehmen 20 MW leistungsstarker PV-Solarmodule an das malaysische Unternehmen liefern. Dies ist die […]...

JA Solar liefert 100 MW Module an großangelegten Solarpark in Pakistan JA Solar Holdings Co., Ltd. ("JA Solar" oder "JA"), einer der weltweit größten Hersteller hochleistungsfähiger Solarenergieprodukte, hat heute bekanntgegeben, dass es 100 MW seiner Module an den ersten großangelegten Solarpark in Pakistan ausgeliefert hat. Der Solarpark, der sich über 500 Acres Land (ca. 200 Hektar) erstreckt, befindet sich innerhalb des Quaid-e-Azam Solar Park in Bahawalpur, Pakistan. Der Solarpark wird dazu dienen, die ...

Risen Energy unterzeichnet Liefervertrag für 323-MW-PV-Module für das größte Solarkraftwerkprojekt der Ukraine Der börsennotierte Hersteller von PV-Modulen und chinesische Marktführer Risen Energy Co., Ltd. Kündigte kürzlich die Unterzeichnung eines Liefervertrags für 323-MW-PV-Module für ein Projekt der DTEK Renewables B.V. Holding, bei dem die DTEK B.V., bei der es sich um das größte private Energieunternehmen der Ukraine handelt, erneuerbare Energieanlagen für ihr drittes Projektinvestment in der Solarenergiebranche festigt. […]...

15 Jahre Naturschutz in Armenien: Der NABU zieht Bilanz 15 Jahre Naturschutz in Armenien: Der NABU zieht Bilanz...