Statt Wegwerfen Wiederverwerten mit Altmetallhändler aus Nordrhein-Westfalen

br /> Photovoltaik-Anlage mit 750 Kilowatt peak Leistung in Dülmen in Betrieb genommen Weitere Wind- und Solarprojekte in Nordrhein-Westfalen sind in Planung International arbeitet ABO Wind an Solarprojekten mit mehr als 1.100 Megawatt peak Leistung In Dülmen hat ABO Wind erstmals einen Solarpark in Nordrhein-Westfalen ans Netz gebracht. Die Photovoltaik-Anlage besteht aus 2.262 Einzelmodulen, hat […]...