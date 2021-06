Standorterträge von Windenergieanlagen korrekt berechnen

Erstellt von Presse Allgemein

Mit aktuellen Entwicklungen der FGW TR 10 befasst sich das TÜV SÜD Windforum ?Meet Your Expert? am 17. Juni 2021. Die FGW TR 10 definiert Verfahren zur Ermittlung und Überprüfung der Standorterträge und der Standortgüte von Windenergieanlagen (WEA) auf Basis der Betriebsdaten.

Die Grundlage für die Berechnung der Standortgüte sind die Betriebszustände bzw. Status Codes einer WEA. Die FGW TR 10 definiert fünf Kategorien, denen die Status Codes zugeordnet werden müssen. Diese Zuordnung hat erheblichen Einfluss auf die Vergütung nach EEG 2017 und damit auf den Ertrag einer WEA. Henri Avila und Roman Friedl erklären bei der Veranstaltung, wie Betreiber die Anforderungen der FGW TR 10 umsetzen und die die Standorterträge ihrer WEA und Windparks korrekt berechnen können. Die beiden TÜV SÜD-Experten sind berechtigte Personen für die Validierung von Zuordnungslisten der Statusmeldungen einer WEA nach FGW TR 10. Zudem wird bei der Veranstaltung der Ringversuch thematisiert, der im März 2021 startete und mit dem anhand von vorgegebenen Betriebsdaten die methodisch richtige Umsetzung der Anforderungen der FGW TR 10 und insbesondere des detaillierten Rückrechnungsverfahrens überprüft und bewertet werden soll.

Das TÜV SÜD Windforum ?Meet Your Expert? richtet sich an Betreiber von Windparks und Windenergieanlagen sowie an Servicefirmen der Windenergiebranche. Das Ziel ist der fachliche Austausch zu aktuellen Themen und Entwicklungen. Nach einer kurzen Einführung gibt es eine offene Diskussionsrunde, in der TÜV SÜD-Experten auch auf individuelle Fragestellungen eingehen.

Die Online-Veranstaltung findet am 17. Juni 2021 von 10:00 bis 11:30 Uhr auf Microsoft Teams statt. Die Anmeldung ist noch bis 16. Juni 2021 möglich. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter https://www.tuvsud.com/de-de/veranstaltungen/is/windforum-meet-your-expert.

