Stabübergabe bei eprimo – Roman Zurhold übernimmt Unternehmenskommunikation / Verantwortlich für interne und externe Kommunikation (FOTO)

Roman Zurhold hat zum 1. Januar 2021 die Leitung der Unternehmenskommunikation und die Aufgaben des Pressesprechers beim Ökoenergieanbieter eprimo übernommen. Zurhold folgt in dieser Position auf Jürgen Rauschkolb, der die Wahrnehmung des Unternehmens seit seiner Gründung öffentlichkeitswirksam nachhaltig geprägt hat und nun in den Ruhestand geht. Zurhold berichtet direkt an eprimo-CEO Jens Michael Peters.

Die weitere Transformation des Unternehmens im Sinne der Energiewende kommunikativ zu stützen, sieht der 42-Jährige als Kernaufgabe: „Als grüne Nr. 1 für private Haushalte in Deutschland bietet eprimo den Kunden schon heute neben klimaneutraler Energie auch zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe an der Energiewende. Diesen Ansatz möchte ich noch deutlich stärken.“ Zurhold war zuletzt stellvertretender Bereichsleiter Kommunikation bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Berlin.

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert. http://www.eprimo.de/ueber-eprimo/ueber-die-eprimo-gmbh/.

