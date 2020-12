Spende statt Geschenke

. Am 1. September starteten vier Auszubildende ihre Ausbildung. Die Ausbildungsleiter des Rührwerk-Spezialisten aus Sulzberg im Allgäu hießen die vier Neulinge am Firmenstandort herzlich Willkommen. Nach einem kurzen Firmenrundgang wurden Philipp Jacob, Efrem Tewelde, Florian Heiligensetzer und Jannick Schmid mit allen notwendigen Arbeitsutensilien und Arbeitskleidung ausgestattet. In den nächsten Jahren wartet auf die Vier […]...

Erstmalig in der über 60-jährigen Firmengeschichte geht Suma auf Wunsch zahlreicher Kunden mit zwei Pumpen an den Markt. Die Pumpen sind die logische Ergänzung des Rührtechnikangebots. Das Allgäuer Unternehmen bietet damit ein perfekt aufeinander abgestimmtes System aus Rührwerk und Pumpe an. Alles aus einer Hand und komplett am Firmenstandort in Sulzberg gefertigt. Auf die gewohnte […]...