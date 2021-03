SMART-KLIMA – das innovative Konzept für gesundes und umweltfreundliches Leben und Wohnen

Erstellt von Presse Allgemein

Wenn der Lieblingsitaliener an der Ecke geschlossen bleibt, das Fußballstadion den Fans den Eintritt verweigert, in der Oper kein hohes C zu hören ist und das Schützenfest komplett abgeschossen wurde, dann gewinnt das eigene Zuhause enorm an Bedeutung.

Viel häufiger als in ihren Planungen vorgesehen halten sich die Menschen in den denkwürdigen Tagen der Pandemie in den eigenen vier Wänden auf. Viel Zeit Zuhause, das bedeutet auch sein Heim mit mehr Interesse und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wäre jetzt nicht die ideale Zeit, die eine oder andere Verbesserung, Reparatur oder Verschönerung durchzuführen? Einiges hat sich geändert in den letzten Jahren. Der Klimawandel hat das Bewusstsein für Umweltschutz geweckt und es bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit in der persönlichen, privaten Umgebung etwas mehr für die Natur und die Gesundheit zu tun.

Ist man mit seinen Überlegungen erstmal so weit gekommen, dann fehlt nicht mehr viel, um die entsprechenden Handwerker einzubeziehen:

Der Heizungsmonteur wird angerufen, um den Energieverbrauch zu drosseln

Der Schreiner wird beauftragt, die zugigen Fenster abzudichten

Der Stuckateur soll ermitteln, warum die Wand im Esszimmer ständig feucht ist

Der Installateur erhält den Auftrag nach leckenden Leitungen zu schauen

Der Maurer misst den U-Wert, um zu erfahren, wie es mit der Gebäudedämmung aussieht

Es werden Gespräche geführt, Arbeitsgänge diskutiert, Termine abgestimmt, Kalkulationen vorgelegt, Alternativen angefragt und Entscheidungen getroffen. Die Arbeiten beginnen und die beauftragten Handwerker werden eine Zeit lang beschäftigt sein. Oft zögern sich die Ausbesserungen länger hinaus als geplant und die Wohnung oder das Haus mutieren über mehrere Wochen zu lästigen, unbequemen und unwohnlichen Baustellen.

Dieser enorme Umtrieb kostet Zeit, denn mit jedem einzelnen Handwerker muss von null an gesprochen werden. Es entstehen Kosten, evtl. sogar hohe Kosten, denn es kommen von den verschiedenen Betrieben mehrere Rechnungen zusammen. Oft genug sorgen die wohl gemeinten, gut geplanten und ausführlich diskutierten Umbau-Maßnahmen für unnötigen Ärger, vermeidbaren Frust und überflüssigen Streit.

SMART-KLIMA: Ganzheitliches Denken ? der bequeme Weg, alles aus einer Hand zu erhalten

Wie war das noch gleich? Mit einigen Änderungen und Reparaturen sollte das Zuhause wohnlicher, komfortabler, schöner und evtl. auch kostengünstiger gestaltet werden? Unter Berücksichtigung von Umwelt und Naturschutz in der unmittelbaren Umgebung? Und was ist daraus geworden? Eine unzumutbare Anhäufung von Unannehmlichkeiten, sodass die hehren Vorsätze schnell bereut werden.

Es geht aber auch anders. Ganz anders. Denn die zweckmäßige, schnelle und dazu in allen Bereichen umweltbewusste Lösung sämtlicher Umbau- und Verschönerungspläne heißt SMART-KLIMA!

Das komplett neu entwickelte, pragmatisch-praktische Konzept SMART-KLIMA stützt sich auf die Erkenntnisse aus der digitalen Vernetzung und der erstmaligen Nutzung von künstlicher Intelligenz im Handwerk. Die überragenden Ergebnisse von SMART-KLIMA weckten das Interesse von UPLIFT, der Start up-Fördertochter von Vodafone. Mit gemeinsamen Maßnahmen soll sich die Bekanntheit schnell erhöhen, um möglichst viele Interessenten anzusprechen.

Das Programm entstand als Ergebnis langjähriger Beobachtungen und Überlegungen. Dabei kam heraus, dass sowohl bei großen, als auch bei kleineren Umbau-Maßnahmen ein Aufwand betrieben wird, der selten erforderlich ist! Vielfach wurden Kleinigkeiten zu größeren Baustellen aufgebauscht und insgesamt kräftig übers Ziel hinausgeschossen.

Man hat festgestellt, dass Schäden oder Störungen in der Haus-Energetik oft aus einer gemeinsamen Fehlerquelle stammen, die aber selten als solche identifiziert wird. Statt die tatsächliche Ursache aufzuspüren und ihre Funktion zu optimieren, wird an allen Ecken und Enden geflickschustert. Eine kleine Reparatur, ein überflüssiger Geräte-Austausch, eine schnelle Kaschierung oder auch mal nur ein frischer Anstrich sind viel zu oft Alibi-Maßnahmen, die für kurze Zeit Abhilfe erzeugen, aber die eigentliche Fehlerquelle nicht beseitigen.

Der entscheidende Vorteil von SMART-KLIMA liegt darin, dass Umbau-willige Haus- und Wohnungsbesitzer nur noch einen einzigen Ansprechpartner benötigen. Eine zentrale Anlaufstelle, durch die sämtliche Vorgaben ausgeführt werden.

SMART-KLIMA bringt jede Menge Erfahrung und die erforderlichen Qualifikationen mit. Das Konzept wird umgesetzt durch ein Bündnis aus professionellen Handwerkern, Experten, die ganzheitlich denken und die Kompetenzen besitzen, um alle in Betracht kommenden Aufgaben gewissenhaft und fachgerecht abzuwickeln.

Die SMART-KLIMA Leistungen im Überblick:

Feuchte- und Wärmeregulierung für unbelasteten Aufenthalt

Giftfreie Schimmel- und Algenlösungen für gesunde Atemluft

Energieeffizienz durch Regulierung der Feuchtigkeit

Smartes, individuelles Wohnen nach persönlichen Wünschen

Frische und reine Luft im Raum ? schützt vor Bazillen, fördert die Gesundheit

Wertsteigerung und Werterhaltung der Immobilie

Sicherheit in Bezug auf Gesundheit, Kosten und Umwelt

Umweltschutz durch Senkung des CO2-Gehalts in der Luft

Nachhaltigkeit ? bezahlbare Ausgaben, die sich auf Jahre hinaus bezahlt machen

Kosteneinsparung auf Dauer

Die SMART-KLIMA-Macher haben sich zum Ziel gesetzt, die individuellen Ansprüche rund um ein perfektes, harmonisches und gesundes Wohnerlebnis in vollem Umfang zu erfüllen. Besonderen Augenmerk erhält die Gesundheit und Reinheit der Luft. Mit innovativer Sensortechnik wird das Klima im Raum gemessen und kontrolliert, die Luftfeuchtigkeit überprüft und der CO2 Gehalt geregelt.

SMART-KLIMA beurteilt neutral das Lüftungs- und Heizungsverhalten, um stets angenehme Temperaturen bei kostengünstigem Energieverbrauch zu erzielen.

Um diesen Forderungen gerecht zu werden, wurden einfache und preiswerte Lösungen entwickelt, neue Methoden erfunden und einige einzigartige, zukunftsweisende Produkte erschaffen.

Die Experten von SMART-KLIMA sind sehr viel breiter aufgestellt, als die ?normalen?, fachbezogenen Handwerker. Die Spezialisten sind es gewohnt, über den Tellerrand der Aufgabenstellung hinauszublicken, denn nur so wird das gewünschte Gesamt-Ergebnis erreicht. Sie verlassen sich nicht nur auf die altbewährten Werkzeuge wie Hammer, Meißel und Pinsel, sondern setzen beispielhaft und kosteneffizient digitale Netzwerke und künstliche Intelligenzen ein. Die neue, revolutionäre Methode macht Schluss mit Stückwerk-Reparaturen. Das nachhaltig wirkende, ausgesprochen intelligente Konzept beendet das bisher gewohnte Vorgehen auf Raten.

Die Vorteile für den Auftraggeber liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine erprobte, Termin-sichere Planung, ein ausführendes Team mit einer gemeinsamen, bezahlbaren Endrechnung.

SMART – KLIMA in Fakten und Zahlen:

Gründungsdatum 27.5.2010

Namensänderung: 24.01.2021 in SMART – KLIMA GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter: Georg Meyer

Standort: Schützenstraße 60 in 42659 Solingen

Mitarbeiter: 12

SMART-KLIMA GmbH ? ein innovatives Unternehmen stellt sich vor

Unser Name ist zugleich unser Versprechen und unser Anspruch: Wir engagieren uns seit mehr als zehn Jahren dafür, das Klima in den Griff zu bekommen. Damit kein falscher Eindruck von unserer Arbeit entsteht: Das Wort ?Klima? ist eines der meistbenutzten, heftig strapazierten Wörter unserer Zeit. ?Klimawandel?, ?Klimaerwärmung?, ?Klimaforschung?, sind in aller Munde. Gemeint ist damit die gesamte Atmosphäre, der Sauerstoffmantel, der die Erde umhüllt. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es ist nicht das große, Ganze für das sich die SMART KLIMA GmbH in erste Linie einsetzt.

Denn fester Bestandteil des Klimas ist auch unsere unmittelbare Umgebung, unser täglicher Lebensbereich, die Räume, in denen wir leben, lernen und arbeiten.

Mit unserer Arbeit konzentrieren wir uns darauf, die Orte, an denen wir uns ständig aufhalten, risikofrei, verträglich und gesund sind. Meistens ist dabei kein großer Aufwand erforderlich. Mit einfachen, gesunden und sparsamen Produkten helfen wir den Menschen, ihr Leben einfach, gesund und sparsam zu gestalten.

Die Produkte, die wir entwickeln, produzieren und vertreiben sind schadstofffrei. Durch ihre Anwendung leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Gesundheit.

Bei vielen Gebäuden wurden in der Vergangenheit beim Bau sowohl die Gesundheit, wie auch der Heizenergie-Verbrauch sträflich vernachlässigt. Unser Sanierungs-Konzept hat sich zum Ziel gesetzt, 50% der Energie im Gebäude einzusparen und das zu Kosten, die nur 30% bisher üblicher Sanierungskosten betragen. Für Umwelt und Klima entsteht ein doppelter Spareffekt: Weniger Ressourcenaufwand bei der Herstellung der Produkte und großes Potential bei der Einsparung der wertvollen und klimaschädlichen Energie im Bereich der Wärmeerzeugung.

Mitstreiter, Partner und Experten

In den letzten Jahren hat sich die Klimagriff GmbH in ihrem Fachgebiet einen Namen gemacht. Unsere Basis ist ein begeisterungsfähiges, motiviertes und rundherum überzeugtes Team, bestehend aus alten Hasen und neugierigen Frischlingen. Ausgesuchte Partner und erprobte Experten kamen dazu. Eine exzellente Mischung, die zu individuellen Expertisen führt, die sich auch mit den großen Namen messen kann.

Gefertigt werden unsere kompletten Produkte nicht unkontrolliert in Fernost, sondern regional, innerhalb des deutschsprachigen Raums.

In der Klima-Optimierung unserer unmittelbaren Umgebung haben wir schon viel erreicht. Doch wir sind davon überzeugt, dass wir noch mehr leisten können. Deshalb sind wir offen und aufnahmefähig für Neues. Ist eine Idee erstmal geboren, versuchen wir sie so schnell es geht umzusetzen und unseren Kunden zugänglich zu machen.

Starke neue Partner wie die Entega oder Vodafone begleiten uns auf dem Weg unsere Ziele zu erreichen, um unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen zu geben.

Auf inzwischen fünf Säulen hat sich unser Klima-Engagement ausgeweitet.

Jede einzelne unserer Maßnahmen verbessert Ihre Umgebung und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit.

1. Klimakontrolle

Alles begann in einer kleinen Werkstatt, mit angeschlossenem Büro in Solingen. Hier wurde eine nach wie vor unschlagbar praktische Idee entwickelt: Unser tausendfach bewährtem KLIMAGRIFF®, ein zuverlässiger Assistent, der direkt am Fenster angebracht ist und zuverlässig darauf achtet, dass die Luft im Raum sich in einem optimalen Zustand befindet. Erhöht sich die Feuchtigkeit in der Atemluft, schlägt er Alarm und fordert zur sofortigen Lüftung auf. Durch Einsatz des KLIMAGRIFF® bleiben Räume schimmelfrei und Sie sparen außerdem Heizenergie, z. B. bei unkontrollierter Lüftung.

Sollte es dennoch zu Schimmelbefall kommen, verursacht z. B. durch schadhafte Wände oder nicht sichtbare Schäden am Bau, liefert Ihnen der KLIMAGRIFF® über seine Aufgezeichneten Daten ausführlichen Aufschluss zum Raumklima, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.

2. Schimmelprotektion

Wir bieten Ihnen die größte Anti-Schimmel-Plattform Deutschlands! Schon seit vielen Jahren ist bekannt. Schimmel gefährdet die Gesundheit! Doch immer noch sind Viele der Meinung, dass durch Wegwischen, Abkratzen oder einfaches Überstreichen dem Übel abgeholfen ist. Das ist leider ganz und gar nicht der Fall.

Mit unserem Schimmelprotektor halten wir eine ganzheitliche Lösung parat. Sie beginnt bei der ersten fachmännischen Begutachtung eines Schimmelschadens über seine Beseitigung bis hin zur Prävention. Von uns erhalten Sie das Gesamtpaket mit allen Lösungen aus einer Hand. Die intensive Zusammenarbeit mit Juristen, Wissenschaftlern, Gutachtern und Herstellern von Spezialprodukten ermöglicht dieses umfassende Angebot.

Wenn Sie der SMART KLIMA GmbH und unserer Arbeit vertrauen und wir mit unserem Schimmelfrei-Paket Ihre Immobilie sanieren, erhalten Sie im Gegenzug eine 5 Jahre Garantie, eine Gewährleistung, dass Ihre Immobilie schimmelfrei bleibt.

3. Archiv- und Aktenreinigung

?Sagen Sie mal Frau Schneider, wo ist denn die Akte XY geblieben??

?Ach, die vergammelt doch schon seit Jahren im Archiv, Herr Direktor!?

Ein Standarddialog aus einem beliebigen, deutschen Unternehmen. Der dazu ein Fünkchen Wahrheit enthält, denn viele wichtige Unterlagen und Dokumente, werden in Archivräumen gelagert, die viel zu feucht sind und deshalb nach und nach verschimmeln und vergammeln. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn der Aufbewahrung.

Um diese so häufig anzutreffenden Zustand zu ändern, hat die SMART KLIMA GmbH das zum Patent angemeldete Filo-Clean-Verfahren entwickelt. Unser Angebot und

Zielsetzung: Den Archivraum gegen Feuchtigkeit zu schützen und bereits angegriffene oder beschädigte Akten wiederherzustellen.

? Im ersten Schritt überprüfen wir die Räumlichkeit, um den Ursprung der Feuchtigkeit zu ermitteln.

? Anschließend werden Mauern und Wände trockengelegt.

? Bewährte Beschichtungssysteme verhindern zukünftiges Eindringen von Feuchtigkeit

? Auf Wunsch überwachen wir das Raumklima Ihres Archivs mit spezieller Sensorik

? Falls erforderlich übernimmt unser schonendes Filo-Clean-System die Reinigung konterminierter Dokumente. Wir verwenden Druckluft oder eine Ultraschall-Vernebelung. Ihre Akten werden neu erfasst, geheftet und digital aufgelistet. Als Alternative zur Reinigung und als zeitgemäße Lösung bietet sich eine vollständige Digitalisierung an.

? Unsere 10 Jahre Schimmelfrei-Garantie gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Archiv und sein kompletter Bestand dauerhaft geschützt ist.

4. Der SMART-KLIMA Sanierungsbaukasten

Jede einzelne Maßnahme der SMART KLIMA GmbH dient der Förderung der menschlichen Gesundheit und damit der Steigerung der Lebensqualität. Am Anfang stand eine revolutionäre Idee zur Optimierung und Kontrolle von Atemluft in geschlossenen Räumen. Untrennbarer Bestandteil dieser Aktivitäten ist die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf gesunde und verträgliche Werte. Weil die Auslöser und Verursacher schlechter Luft häufig im nachlässig errichteten Mauerwerk zu finden ist, kam fast von alleine die Überprüfung, Verbesserung und Kontrolle von Wänden und Gebäuden hinzu. Wobei gleichzeitig das Augenmerk auf Heizung, Heizkosten, Energieverbrauch und CO2 Ersparnis gelenkt wurde.

Alle diese sinnvollen und nützlichen Entwicklungen ergeben ein Gesamtpaket, dass wir unter dem Begriff SMART KLIMA und mit dem Anspruch ?Neues Wohnen – gesünder Leben? zusammen gefasst haben.

Ab sofort bieten wir gesundheitsbewussten Menschen Mit SMART KLIMA diesen umfassenden Sanierungsplan, der die Raumluft verbessert, Viren, Bakterien, Keime und Schimmel ausschaltet, Gesundheitsprobleme eliminiert, Energiekosten senkt, Bauschäden ausfindig macht und behebt, Gewährleistungsansprüche reduziert, Rechtsstreitigkeiten vermindert und den Wert Ihrer Immobile erhöht.

Die SMART-KLIMA GmbH verfügt über die erforderlichen, vielfach bewährten Produkte, die sämtlich im eigenen Haus entwickelt wurden. Wir versprechen eine zuverlässige, punktgenaue Analyse, professionelle Behebung und verlässliche Kontrolle.

SMART KLIMA gibt es nicht umsonst, doch unser Gesamtpaket ist wahrscheinlich günstiger, als Sie glauben. Dafür reduzieren sich Ihre Energiekosten um rund 40-50% und Sie bestreiten Ihr Leben nicht nur sehr viel wirtschaftlicher, sondern auch sehr viel gesünder.