SMA erhält Auftrag für Großprojekt in der Atacama-Wüste

SMA liefert 46 Medium Voltage Power Station in das 220 Megawatt-PV-Kraftwerk Diego de Almagro Sur in der chilenischen Atacama Wüste. Das Projekt des südamerikanischen Stromerzeugungsunternehmens Colbun SA erweitert dessen Portfolio im Bereich erneuerbare Energien.

„Das PV-Kraftwerk Diego de Almagro Sur wird eine wichtige Rolle für den chilenischen Energieversorgungsmarkt spielen. Wir freuen uns daher besonders, dass Colbun SA sich für die zuverlässige Technologie und bewährte Expertise von SMA entschieden hat“, sagt Daniel Rosende, General Manager von SMA Südamerika. ?Unsere Systemlösungen für PV-Projekte im Megawattbereich haben weltweit ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bewiesen und sind für die extremen Bedingungen in der Atacama Wüste hervorragend geeignet.?

Für das PV-Projekt Diego de Almagro Sur wird SMA insgesamt 46 Medium Voltage Power Station (MVPS) liefern ? ausgestattet mit jeweils einem Sunny Central 4600 Zentral-Wechselrichter sowie einem Transformator und einer Schaltanlage in einem Container. Die Containerlösung ist einfach zu transportieren sowie schnell zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Mit dem aktiven Temperaturmanagementsystem Opticool® von SMA ist die MVPS für die extremen Bedingungen in der trockensten Wüste der Welt bestens geeignet und sichert auch in großen Höhen volle Leistungsfähigkeit.

In Chile stammen bereits heute 44 Prozent des genutzten Stroms aus erneuerbaren Energien. Ziel des Energieprogramms des Landes ist es, den Anteil von erneuerbaren Energien am Strommix bis 2030 auf bis zu 70 Prozent und bis 2050 auf bis zu 95 Prozent zu steigern.

