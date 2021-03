Sicherer Wasserstoff für eine saubere Mobilität

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Seit 35 Jahren ist das französische Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Prüfständen und komplexen Systemen spezialisiert. Im Rahmen der Energiewende verfolgt DAM Group ein Hauptziel: die Industrialisierung und beschleunigte Einführung wettbewerbsfähiger und universell einsetzbarer Wasserstoffsysteme für die Energiewende im Verkehr. Auf dem digitalen Messestand der „Hydrogen & Fuel Cells“ stellt das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen vor.

DAM Group setzt seine Expertise in den Bereichen Mechanik, Erforschung von Fluiden, Elektronik und Datenmanagement ein und bietet individuell zugeschnittene Komplettlösungen an. Dafür greift das Unternehmen auf eine komplette Palette von Prüf- und Messtechniken für die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff zurück.

Dank eines Investitionsprogramms der französischen Umwelt- und Energiemanagement-Agentur ADEME steht nun auch die Entwicklung und Produktion eines Universal-Zellspannungsmonitors (Cell Voltage Monitor – CVM) für Brennstoffzellen auf dem Programm. Als universeller Anschluss ermöglicht dieser die Überwachung und Diagnose von Bipolarplatten eines Brennstoffzellenstacks. Eine erste Serie wird für Fertigungsbänke entwickelt. Anschließend soll die Produktion auf die in Serie hergestellten Fahrzeuge von Herstellern ausgerichtet werden. Unabhängig vom im Fahrzeug montierten Stack, erfüllt der eingebaute Universal-CVM nahezu alle Bedürfnisse. Das Projekt ist das Ergebnis eines umfassenden Austauschs zwischen Kunden, Partnern und anderen Akteuren der Branche, wie ‚Hydrogen Europe‘ und ‚France Hydrogène‘, die sich mit den Fragen der Standardisierung und Kostenreduzierung befassen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen die Entwicklung bereits etablierter Wasserstofftechnologien fort, darunter Dichtheitsprüfung von Platten und Stacks, Aufbereitung und End-of-Line-Prüfungen, sowie Teststationen für Hochdruckleitungen.

Seine neueste Entwicklung hat Dam Group nun zum Patent angemeldet: Ein Bypass-Ventil, durch das die Luft an der Brennstoffzelle vorbeigeführt wird. Das Design ist bereits für eine Serienfertigung ausgelegt.

Kontrolle von Wasserstoffkomponenten – Hochdruckstation

Ausgehend von ihrem Know-how in der Dichtheitsprüfung, hat die DAM Group auch eine neuartige Lösung für Hochdruck-Dichtheitsprüfungen bei der Montage von Wasserstoffkomponenten entwickelt. Die Station ermöglicht Dichtheitsprüfungen anhand eines Lecktests mit stufenweiser Druckerhöhung bis 875 bar. Das Prüfmittel ist für alle Akteure der Wasserstoff-Wertschöpfungskette geeignet: Hersteller von Batterien, Elektrolyseuren, Wasserstoffaggregaten, Behältern, Wasserstoffventilen beziehungsweise von jedem beliebigen Wasserstoffsystem oder -subsystem.

DAM Group arbeitet eng mit Industrieunternehmen wie Symbio oder Faurecia und Laboren wie dem CEA zusammen und stützt sich auf ein solides Netzwerk von Partnern, wie ‚Hydrogen Europe‘ und ‚France Hydrogène‘.

Über DAM Group

Seit 35 Jahren entwickelt DAM Group schlüsselfertige Test- und Messlösungen für die Automobil- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in der Lage, maßgeschneiderte High-Tech-Instrumente ebenso wie komplette Fertigungs- und Testlinien in den Bereichen Instrumentierung und Software, Elektronik, Automatisierung und Maschinenbau anzubieten. Die Gruppe hat 60 Mitarbeiter an Standorten in Frankreich und China.

Auf der Messe F-Cell Stuttgart am 29. und 30. September stellt DAM Group auf dem Stand 34 aus.

Weitere Artikel zum Thema:: Tractebel Wasserstoff-Forum: Mit grünem Wasserstoff die Energiewende meistern „H2 ist ein Schlüssel zur Energiewende“, stellte Dr. Thomas Brandstätt, Vorsitzender der Tractebel Engineering GmbH, in seinen begrüßenden Worten fest. Auf welch vielfältige Weise grüner Wasserstoff zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung und Mobilität sowie zu einer nachhaltigen Industrie beitragen kann, erfuhren die Teilnehmer bei Vorträgen und Diskussionen. Der Erfahrungsaustausch stand im Mittelpunkt der erfolgreichen Veranstaltung. Felix […]... Saubere Mobilität: Brückentechnologie reduziert Marktbarrieren Wasserstoff-Spezialist Alset referiert auf 3. Workshop --Financing eMobility-- im Rahmen der eCarTec am 19. Oktober 2011 in München... Enapter H2 Valley für EU-Wasserstoff-Plattform ausgewählt Die Europäische Union ruft die Innovationsplattform „Mission Innovation Hydrogen“ mit 32 Vorzeigeprojekten ins Leben. Mit einem virtuellen Event setzt die Europäische Union heute den Startschuss für die „Mission Innovation Hydrogen Valley“-Plattform, die 32 Wasserstoff-Vorzeigeprojekte aus der ganzen Welt zusammenführt. Die als „Hydrogen Valleys“ bezeichneten Projekte sollen die Zusammenarbeit von Projektentwicklern aus der Wasserstoffbranche fördern und […]... Hy2gen AG, der Spezialist für die Produktion von grünem Wasserstoff, begrüßt Trafigura als neuen Aktionär Die Hy2gen AG, ein Start-up aus der Stuttgarter Region das gegründet wurde, um Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu bauen, hat eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Trafigura, einer der Marktführer im Rohstoffhandel, ist neuer Aktionär geworden und erhält zudem einen Posten im Aufsichtsrat des Unternehmens. Die neue Investition ermöglicht es der Hy2gen AG sich im […]... TÜV SÜD: Zukunftschance Wasserstoff für Bayern nutzen Um die Sicherheit von Wasserstofftechnologien geht es beim Auftritt von TÜV SÜD bei den Wasserstofftagen der Wasserstoffmodellregion HyBayern. In diesem Modellprojekt wird der Einsatz von grünem Wasserstoff für emissionsfreie Mobilität erprobt. Die Wasserstofftage finden vom 23. bis 28. Oktober 2020 in Hofolding auf dem Gelände der Firma Geldhauser statt. Im Projekt ?HyBayern? wollen die drei […]...