SH Netz: Erweiterung des Umspannwerkes Höhndorf im Kreis Plön kurz vor dem Abschluss

Die Modernisierung des Umspannwerkes Höhndorf im Kreis Plön geht bei laufendem Betrieb auf die Zielgerade. Nach eingehender Wartung und einer Leistungserhöhung hat die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz), Tochterunternehmen von HanseWerk, vor einigen Tagen den bisherigen 110-kV-Transformator wieder im Umspannwerk aufgestellt. Damit stehen dem Netzbetreiber, der zur HanseWerk-Gruppe gehört, künftig zwei Hochspannungstransformatoren mit jeweils 40 Megavoltampere (MVA) Leistung zur Verfügung. Im Zuge der 2019 begonnenen Ersatzneubaumaßnahme war am Standort im Mai ein zusätzlicher 110-kV-Trafo installiert worden.

Im laufenden Jahr hat die HanseWerk-Tochter SH Netz rund 2,1 Millionen Euro in die technische Anlage investiert. Durch den Einsatz sogenannter Unterbauventilatoren konnte die Leistung des bisherigen Hochspannungstransformators von 31,5 auf 40 MVA erweitert werden. Außerdem wurden die 110-kV-Geräte erneuert. Der Umschluss der Übertragungstechnik soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, ebenso wie die anstehenden Tiefbauarbeiten. Der Abriss des alten Anlagengebäudes ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Die Installation des zweiten Hochspannungstransformators dient der Erhöhung der Versorgungssicherheit im Netzgebiet. ?So können wir in Zukunft mehr Strom aus Erneuerbaren Energien in unser Netz aufnehmen als bisher?, sagt Alexander Gatzke, Projektleiter Anlagen der HanseWerk-Tochter SH Netz in Plön. Über das Umspannwerk Höhndorf versorgt der Netzbetreiber rund 30.000 Haushalte in der Region mit Strom. Überwachung und Steuerung erfolgen an 365 Tagen im Jahr durch die zentrale Netzleitstelle von SH Netz in Rendsburg.

Für die Ersatzneubaumaßnahme im Kreis Plön hat SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, eine Summe von insgesamt rund 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Das Umspannwerk Wendtorf soll im Laufe des nächsten Jahres zur 20-kV-Schaltanlage zurückgebaut werden.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.