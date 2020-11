Seminar zum Energie- und Stromsteuergesetz für KWK-Anlagenbetreiber

Am 01. Juli 2019 trat das neue Energie und Stromsteuergesetz in Kraft. Ein Intensivseminar vermittelt strukturiert die Grundlagen und geht praxisnah auf Details ein....

Die energie- und stromsteuerlichen Regelungen sind in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von KWK-Anlagen von besonderer Bedeutung. Daher ist eine ausreichende Kenntnis des Energie- und Stromsteuergesetzes, der jeweiligen Durchführungsverordnungen sowie der Verwaltungspraxis sowohl für Planer als auch Betreiber zwingend erforderlich. Am 1. Juli 2019 trat das ?Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschriften? […]...

Am 1. Juli 2019 trat das ?Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschriften? in Kraft. Damit einher gehen einige wichtige Änderungen insbesondere bei der Steuerbefreiung von KWK-Strom. Aufgrund der großen Nachfrage bieten BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult kurzfristig am 04. Dezember 2019 in Koblenz noch einmal ein zusätzliches Energie- und Stromsteuer-Seminar an. Das Intensivseminar […]...