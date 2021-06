Schweden als Weltführer bei tierversuchsfreier Forschung-

Erstellt von Presse Allgemein

Das renommierte Karolinska-Institut in Schweden hat ein Diskussionspapier über neue Methoden ohne Tierversuche herausgegeben, das klar auf einen Paradigmenwechsel abzielt, bei dem der Tierversuch nicht länger als ?Goldstandard? gilt. Die schwedische Regierung hatte bereits verlauten lassen, Weltführer auf dem Gebiet der tierversuchsfreien Forschung werden zu können. Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche zeigt sich erfreut über das 5. Land nach den Niederlanden, den USA, Großbritannien und Norwegen, das einen wichtigen Schritt weg vom Tierversuch macht.

?Von einem Ausstieg aus dem Tierversuch ist in dem Papier des Karolinska Institut noch nicht die Rede, aber ein wichtiger erster Schritt ist getan, nämlich zu erkennen, dass den tierversuchsfreien Methoden die Zukunft gehört?, erläutert Dr. med. vet. Corina Gericke, Vizevorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche. So wird ein Placement, nicht Replacement gefordert, also Etablierung tierfreier Verfahren statt eines 1-zu-1-Ersatzes von Tierversuchen. Auch das Wort ?Alternativen? wird nicht gewählt, sondern es wird von ?neuen Methoden? gesprochen. Diese seien kein bloßer Ersatz und auch keine Alternative, da sie sehr viel mehr Möglichkeiten böten als der Tierversuch. Die neuen Techniken bergen nach Überzeugung der Autoren ein großes Potenzial für die Wissenschaft, die menschliche Umwelt und Gesundheit, ebenso wie für die Innovationskraft der Industrie.

In dem 114-Seiten starken Papier wurden mehrere Akteure aus den Bereichen Forschung, Behörden, Politik und Industrie (L?Oréal und AstraZeneca) interviewt. Viele stellen den Tierversuch als ?Goldstandard? in Frage. Mäuse würden geheilt werden, aber die Übertragung auf den Menschen funktioniere oft nicht. Die Forschung brauche mehr Humanrelevanz.

Ziel des Berichts ist zunächst, die Kommunikation zwischen Forschern und anderen Akteuren zu fördern. Die schwedische Regierung hatte im Dezember 2020 einen Fahrplan für die Forschung in den nächsten vier Jahren vorgestellt. Darin heißt es: ?Schweden kann Weltführer auf dem Gebiet der Alternativmethoden werden, was sowohl zu neuen Arbeitsplätzen, als auch neuen Firmen beitragen kann. Die Nachfrage nach schnelleren, billigeren und sichereren Testmethoden ist groß.?

Das Karolinska-Institut bei Stockholm ist eine der größten und angesehensten medizinischen Universitäten Europas. Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut bestimmt jährlich den oder die Träger des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin.

Schweden reiht sich damit in die Liste der Länder ein, die Schritte zu einem Ausstieg aus dem Tierversuch angehen: Niederlande, USA, Großbritannien und Norwegen.

Ärzte gegen Tierversuche fordert in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Bundesverband Menschen für Tierrechte und 13 weiteren Organisationen von der Bundesregierung das Erstellen eines Ausstiegskonzeptes aus dem Tierversuch. Die Forderung kann durch Mitzeichnen einer Online-Petition unterstützt werden.

Weitere Informationen und Quellen

Karolinska Institutet: Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök. 02/2021:

http://www.imm.ki.se/rapporter/nya%20metoder%20utan%20djurforsok.pdf

Regeringens Proposition 2020/21:60: Forskning, frihet, framtid ? kunskap och innovation för Sverige. 17.12.2020:

https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid–kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf

Weltweite Konzepte zum Übergang zu tierversuchsfreier Forschung:

https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/tierversuche/stellungnahmen/3331-weltweite-konzepte-zum-uebergang-zu-tierversuchsfreier-forschung

Ausstiegs-Kampagne mit Online-Petition: www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de

Die Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche e.V. besteht seit 1979 und ist ein bundesweiter Zusammenschluss aus Ärzten, Tierärzten und Naturwissenschaftlern, die Tierversuche aus ethischen und wissenschaftlichen Gründen ablehnen. Der Verein engagiert sich für eine moderne, humane Medizin und Wissenschaft ohne Tierversuche, die sich am Menschen orientiert und bei der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten sowie der Einsatz von modernen Forschungsmethoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen und Organchips im Vordergrund stehen.

Weitere Artikel zum Thema:: Ausschreibung Herbert-Stiller-Förderpreis für humanrelevante Forschung ohne Tierversuche In diesem Jahr geht die Neuauflage des von Ärzte gegen Tierversuche vergebenen Herbert-Stiller-Preises in die nächste Runde. Der Verein setzt sich für eine innovative humanbasierte Forschung ein und unterstützt diese erneut mit einer durch Sponsoren ermöglichten finanziellen Förderung in Höhe von 20.000 Euro. Forschungsanträge können bis Ende Juli 2021 eingereicht werden. Der Herbert-Stiller-Preis wurde zwischen […]... Tag des Versuchstiers – Forschung ja, Tierversuche nein! Tag des Versuchstiers - Forschung ja, Tierversuche nein!... Bundesregierung verleiht Tierschutz-Forschungspreis Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verleiht heute zum 32. Mal den mit 15.000 Euro dotierten Tierschutz- Forschungspreis für Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch. Er geht in diesem Jahr an Dr. Robert Landsiedel, Leiter der Arbeitsgruppe "Kurzzeit-Toxikologie" der Abteilung "Experimentelle Toxikologie und Ökologie" bei BASF. Der Bundesverband Menschen für Tierrechte begrüßt die Auszeichnu... Kosmetik-Tierversuche: Tierschutzverbände fordern von EU-Kommission die Einhaltung des Verbots Vor acht Jahren wurden Tierversuche für Kosmetika und die Vermarktung von kosmetischen Produkten, für die Tierversuche durchgeführt wurden, in der EU verboten. Trotzdem werden kosmetische Inhaltsstoffe nach wie vor an Tieren getestet. Tierschutzorganisationen haben sich nun zusammengeschlossen und fordern von den verantwortlichen Instanzen der EU, keine neuen Tierversuche zu erlauben und die Sicherheit kosmetischer Produkte […]... Steckdose auf dem Kopf anstatt Freiheit Bereits seit über 7 Jahren kritisiert der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche die an der Universität Tübingen betriebene Hirnforschung an Krähen. Nach Aussage des Vereins handelt es sich bei den am Institut für Neurobiologie durchgeführten Tierversuchen um für den Menschen vollkommen irrelevante Neugierforschung. Der Verein fordert erneut einen sofortigen Stopp der unethischen Experimente und eine […]...