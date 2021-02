Schrottankauf und Entsorgung Ihrer Altmetalle in Duisburg und Umgebung

Schrottabholung in Duisburg leicht gemacht durch Schrottankauf Exclusiv Dein Servicepartner rund um den Schrottankauf für Privat, Gewerbe, Institution Nur im Ruhrgebiet sammeln sich Jahr für Jahr immer mehr Tonnen von Schrott an. Nicht nur in Industriebetrieben oder im Handwerk, sondern auch in Privathaushalten werden in unserer schnelllebigen Zeit immer zügiger metallhaltige Dinge aussortiert, die nicht […]...