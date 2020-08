Schallschutz in Wohngebäuden

Erstellt von Presse Allgemein

Was muss getan werden, dass die Ruhe in einer Wohnanlage durch ein modernes Heizsystem nicht gestört wird? Heizsysteme mit Luft-Wasser-Wärmepumpen stellen besondere Herausforderungen an den Schallschutz. Auch bei modernen brennwertfähigen Heizkesselanlagen kann es zu problematischen Schallemissionen kommen.

Da die gesetzlichen Vorgaben für den Schallschutz größtenteils auch für nicht-genehmigungsbedürftige Anlagen gelten, kann ein unzureichender Schallschutz bei vielen Projekten zu erheblichen finanziellen Schäden und technischen Mehraufwendungen führen.

Anlagenbetreiber geraten hierbei oft an ihre Grenzen, denn der Schallschutz fordert nicht nur Fachwissen, sondern auch umfangreiche Kenntnisse.

Was muss beachtet werden und wie wird dabei vorgegangen? Welche gesetzlichen Vorgaben müssen berücksichtigt werden?

Viele Fragestellungen scheinen noch ungeklärt und sorgen bei Betreibern moderner Heizzentralen oft für Verwirrung.

Auf vielfachen Wunsch bieten BHKW-Consult BHKW-infozentrum ein neu konzipiertes Intensivseminar ?Schallschutz bei modernen Heizzentralen? an, in dem der konzeptionelle und bauliche Schallschutz beim Einsatz von BHKW, Wärmepumpe und Heizkessel erläutert werden.

Das nächste Intensivseminar ?Schallschutz bei modernen Heizzentralen? findet am 08. Oktober 2020 in Magdeburg statt.

Energiewende in der Wohnungswirtschaft

Am 06./07. Oktober 2020 findet in Magdeburg erstmalig der Energiewende-Kongress statt. Auch innerhalb des Kongresses werden Aspekte des Schallschutz-Seminars aufgegriffen und thematisiert.

Das Programm und den Anmeldeflyer für die Veranstaltung ?Energiewende in der Wohnungswirtschaft 2020? finden Interessierte auf der eigens für den Kongress erstellten Internetseite.

