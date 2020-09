ROHPROG eröffnet zusätzlicher Standort im Münchner Süden

Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) führt an ihrem Standort Lichtenau, Ostwestfalen, Technologieuntersuchungen mit dem Ziel durch, den bestmöglichen Schutz für Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Schutz von Insassen und Fahrzeugen, die Untersuchung neuer Schutzmaterialien sowie die Erprobung von Schutzlösungen für unterschiedliche Plattformen und Infrastrukturen gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen. In diesen […]...

Die bundesweit tätige Fachbetriebskette für dezentrale Energiesysteme, Enerix eröffnet weiteren Standort in Oberursel/ Hochtaunus. Im Oktober 2012 unterzeichnete Karina Juber, die erste Franchise-Partnerin den Partnervertrag. "Damit haben wir nun endlich auch eine Frau als Geschäftspartnerin", lautet es aus der Geschäftszentrale in Regensburg. Die Solarfachberaterin hat in den vergangenen Monaten die Enerix-Ausbildung durchlaufen und wird nun den Betrieb in der...

Nach einer einjährigen Bauphase eröffnet die IABG heute ihr neu errichtetes Technologiezentrum am Standort Lichtenau. Die IABG führt in Lichtenau seit vielen Jahren Technologieuntersuchungen mit dem Ziel durch, den bestmöglichen Schutz für Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu gewährleisten. Zu den von der IABG untersuchten Themenfeldern gehören der Schutz von Fahrzeugen gegen aktuelle und zukünftige […]...

Von Nürnberg wird Fischer zukünftig die Kundenbasis in Franken, der Oberpfalz sowie Nieder- und Oberbayern bedienen. Bis Ende des Jahres entsteht dafür in der Gutenstetter Straße 20 in Nürnberg die neue Fischer-Niederlassung. Verkehrsgünstig gelegen an der Südwesttangente profitieren Fischer-Kunden hier zukünftig vom umfangreichen Fischer-Lagerprogramm an Komponenten, Installationsmaterial und Zubehör, kombiniert mit fachkundiger Beratung und Betreuung […]...