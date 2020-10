Risen kapitalisiert zukünftigen Markttrend mit einem globalen Auftrag über 1,5 GW

Weitere Artikel zum Thema::

Risen Energy meldet die Netzanbindung seines ersten großen bodengebundenen Nachführsystem-Kraftwerks in Kasachstan Risen Energy Co., Ltd. gab kürzlich bekannt, dass sein 50-MW-Photovoltaik-Kraftwerksprojekt in Kasachstan erfolgreich ans Netz gegangen ist. Als erstes großes bodengebundenes Nachführsystem-Kraftwerk in Kasachstan, das an das Netz angeschlossen wurde, ist die Umsetzung des Projekts ein bedeutender Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und China im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Baubeginn erfolgte Mitte 2019, […]...

Risen Energy meldet 2 Projekterfolge in Ländern entlang der neuen Seidenstraße Recently, Risen Energy Co., Ltd (im Folgenden Risen Energy), hat zwei Erfolge in Ländern entlang der neuen Seidenstraße gemeldet (Bengalen und Kasachstan). Das10-MW-Projekt in Bengalen wurde gerade erst erfolgreich ans Netz angeschlossen. Es ist das zweite erfolgreich abgeschlossene Projekt, nachdem Bengalen vor 3 Jahren sein PPA-Regelwerk verabschiedete. Insgesamt lieferte Risen Energy 1500 V 275 Wp […]...

Risen Energy, chinesischer Solarpanelhersteller, unterzeichnet Mandatschreiben mit EBWE zur Finanzierung eines 63 MW Solarprojekts in Kasachstan Während der 27. Jahresversammlung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung(EBWE), die am 10. Mai 2018 in Jordanien stattfand, unterzeichnete der führende chinesische Solarpanelhersteller Risen Energy Co., Ltd. ein Mandatschreiben mit der EBWE zur Finanzierung eines 63 MW Solarbauprojektes in Kasachstan. Das 63 MW Solarbauprojekt soll im September begonnen und voraussichtlich im Juni 2019 beendet […]...

Risen Energy sichert sich EPC-Auftrag für ein 250-MW-Projekt in Vietnam Damit setzt das Unternehmen seine ausgezeichnete Erfolgsgeschichte in internationalen Märkten fort Risen Energy Co. (SZSE:300118) gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen EPC-Leistungen für das 4/5-Projekt der Xinghai-Gruppe (mit einer Gesamtkapazität von 250 MW) in Loc Ninh, Vietnam, erbringen wird und die Lieferung voraussichtlich im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Die Anlage, eines der größten […]...