Rhyner Logistik stattet elektrischen Renault Truck mit Photovoltaikdach aus

Erstellt von Presse Allgemein

Das Transportunternehmen Rhyner Logistik, das sich stark für nachhaltigen Transport einsetzt, beliefert die Schweizer Denner-Supermärkte nun auch mit einem vollelektrischen Renault Trucks D Wide Z.E. Das besondere dabei: Das Kühlsystem des Lkw-Laderaums wird mit Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Fahrzeugs versorgt.

Ein vollelektrischer 26-Tonner des Typs Renault Trucks D Wide Z.E. ergänzt nun die Flotte von 100 Lkw des Schweizer Transportunternehmens Rhyner Logistik. Er beliefert von nun an umweltfreundlich die Denner-Supermärkte in der Stadt sowie im Großraum Zürich und schützt dank CO2-freier und geräuscharmer Fahrt dabei die Lebensqualität der Züricher.

Um diesen wertvollen Ansatz noch weiter auszubauen, hat Rhyner Logistik beschlossen, Photovoltaikpaneele auf dem Laderaum zu installieren, um das Kühlsystem mit grünem Strom zu versorgen. Ein Konzept, das besonders an den temperaturgeführten Transport angepasst ist, denn genau dann, wenn die Außentemperaturen ? und somit die Sonneneinstrahlung ? erhöht sind, muss der Laderaum maximal gekühlt werden.

Überzeugt davon, dass Elektromobilität die am besten geeignete Lösung ist, um eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen, hat Rhyner Logistik außerdem eine Schnellladestation angeschafft. Für eine optimale Reichweite wird der Lkw im Lager während des Beladevorgangs mit der Ware aufgeladen. Da er in städtischen Gebieten eingesetzt wird, wo oft gebremst werden muss, ermöglicht die Rekuperation einen Energiegewinn von 20 bis 30 Prozent und somit zusätzliche Kilometer.

