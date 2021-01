Rekordinvestition bei ElbEnergie? Gasnetzbetreiber investiert 2020 mehr als fünf Millionen Euro

Das Jahr 2020 war für ElbEnergie, Teil der HanseWerk-Gruppe, ein besonders aktives Jahr. Trotz Covid-19-Pandemie und dem teilweisen Stillstand des öffentlichen Lebens konnte der Netzbetreiber zahlreiche Bauvorhaben realisieren und damit das Netz modernisieren und ausbauen. Dabei wurde das Budget für Instandhaltung und Investition im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 5,6 Millionen Euro (4,5 Millionen Euro im Jahr 2019) um 1,1 Millionen Euro erhöht. ?Wir investieren jetzt in die Zukunft und ertüchtigen unser Gasnetz?, erläutert Christine Rudnik, Geschäftsführerin von ElbEnergie, Tochterunternehmen von HanseWerk. ?Dabei achten wir besonders auf die Wasserstofftauglichkeit unserer eingesetzten Bauteile, um für zukünftige Entwicklungen gerüstet zu sein.?

Neben zahlreichen Netzbaumaßnahmen verzeichnet die HanseWerk-Tochter ElbEnergie einen weiteren Anstieg bei den Hausanschlüssen. Insgesamt wurden 444 Netzanschlüsse neu gebaut. ?Viele Kunden steigen jetzt von Öl auf das umweltfreundlichere Erdgas um?, sagt Marcus Bumann, Netzcenterleiter aus Hittfeld und technischer Prokurist von ElbEnergie. ?Um alle Kunden ans Netz zu bringen, haben besonders unsere Baufirmen eine starke Leistung erbracht und trotz Kontaktbeschränkungen bis kurz vor Weihnachten gearbeitet. Das verdient einen besonderen Dank.?

Die ElbEnergie GmbH im Kurzprofil

Die ElbEnergie GmbH ist als Betreiber von Gasleitungen und Messstellenbetreiber in 19 Gemeinden in Nordniedersachsen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energienetze verantwortlich. Mehr als 25.000 Kunden in den Landkreisen Stade und Harburg werden vom Geschäftsstandort Hittfeld in der Gemeinde Seevetal aus betreut. Das Unternehmen gehört zur HanseWerk-Gruppe, einem der größten Energieunternehmen in Norddeutschland. Die HanseWerk-Gruppe betreibt selbst oder über ihre Tochtergesellschaften Strom- und Gasnetze, Fernwärmenetze, Blockheizkraftwerke und Heizzentralen und bietet für Unternehmen und Kommunen umfassende Energielösungen.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.