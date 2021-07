Raumluftqualität ist wichtig: Millennials erwarten und fordern diese Art von Informationen

Weitere Artikel zum Thema::

Neue Umfrage zum Thema Mitarbeiter von morgen: Rund die Hälfte der Millennials und Generation Z-Vertreter in den MINT-Fachbereichen ist an einer Karriere in der Öl- und Gasindustrie interessiert Die Öl- und Gasindustrie sieht sich starker Konkurrenz ausgesetzt, wenn es um Talente in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) geht, Fachbereiche, die im englischen Sprachgebrauch als STEM-Fächer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bekannt sind. 44% der Millennials und Generation Z-Vertreter (Gen Z) sind an einer Karriere in der Öl- und Gasindustrie interessiert, 77% […]...

Raumluftqualität immer im Blick Ein hoher CO2-Gehalt in der Raumluft reduziert nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, eine schlechte Luftqualität erhöht auch das Infektionsrisiko. Die neue DEOS CO2-Raumluftampel SAM (Sensor-based Air Quality Management) mit integriertem Multisensor kann sowohl als Stand-alone-Gerät oder als Gesamtlösung im Raum eingesetzt werden. Als erweiterte Gesamtlösung über LoRaWAN-Vernetzung und in Zusammenhang mit der DEOS Raumluft App sowie […]...

Studie zur E-Mobilität / Diesel und Benziner: Für Millennials öfter ein Streitpunkt (FOTO) Weniger konsumieren, seinen CO2-Fußabdruck reduzieren, Plastik vermeiden – alles Themen, die in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Gerade die junge Generation beschäftigt sich wieder häufiger mit Umweltfragen, auch die Mobilität steht auf dem Prüfstand: Autos mit klassischem Motor stehen in Konkurrenz zu neuen, emissionsfreien Konzepten wie E-Mobilität. Geraten Millennials daher öfter in Konflikte? Mit dieser […]...