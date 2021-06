Prüfung der Eigenschaften von Gesteinen unter Temperatureinfluss

Die Akkreditierung der WIND-certification GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17065 für die Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungsanlagen, Erzeugungseinheiten und deren Komponenten wurde um folgende Richtlinien aktualisiert und erweitert: Rev. 7 der FGW TR8 ?Zertifizierung der Elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz? Rev. 8 der FGW TR4 ?Anforderungen an Modellierung […]...

Die WIND-certification GmbH hat für die Frankfurt Energy Holding GmbH (FEH) aus Eschborn das Anlagenzertifikat für eine 1,5 MW große Batteriespeicheranlage in Großenhain ausgestellt. Damit wurde der für den Netzanschluss wichtige Nachweis erbracht, dass die elektrischen Eigenschaften des Batteriespeichers alle Anforderungen an den Netzparallelbetrieb gemäß der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie 2008 erfüllen. Batteriespeicheranlagen werden für den Ausgleich von […]...

Bis zu 10 Prozent kompostierbarer Biokunststoffanteil in "post-consumer" Recyclingströmen herkömmlicher Kunststoffe beeinflussen die mechanischen Eigenschaften der Rezyklate gar nicht oder nur in unerheblichem Maße. Dies zeigt eine aktuelle Meta-Studie von European Bioplastics. Biokunststoffe sind biobasiert, kompostierbar, oder beides. Biobasierte Kunststofffolien verfügen über die selben chemischen Eigenschaften, wie ihre herkömmlichen Gegenst&u...

Zur Intersolar 2013 startet MBJ Services mit dem Partnernetzwerk für mobile Testcenter in Japan. Das erste System ist in Japan stationiert, weitere Systeme werden im Laufe des Jahres folgen. Neben Japan wird auch am Ausbau des Partnernetzwerkes in Europa gearbeitet. In Deutschland sind derzeit bereits 10 Systeme von MBJ Services bei Partnerfirmen erfolgreich im Einsatz. In dem mehrfach ausgezeichneten Mobilen PV-Testcenter sind ein Sonnensimulator, ein hochauflösendes Elektrol...