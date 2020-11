#Präghilft mit Gutscheinaktion

KEMPTEN. Die verschärfte Corona-Lage und der „Lockdown Light“ im November stellen auch Allgäuer Geschäfte und Betriebe erneut vor Herausforderungen. Zusammenhalten, lautet jetzt die Devise! Das Familienunternehmen Präg hat sich dies auch auf seine Fahne geschrieben: „Insbesondere die von der verschärften Corona Lage besonders hart getroffenen Branchen, wie z.B. die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und der Einzelhandel brauchen gerade jetzt Unterstützung, um über die kommenden Wochen zu kommen. Als in der Region beheimatetes Unternehmen ist es uns eine Herzensangelegenheit ein Zeichen in der Region zu setzen“, betont Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg. Der Energiedienstleister verlost ab sofort vier Wochen lang Gutscheine im Wert von insgesamt 15.000 Euro, die bei zahlreichen lokalen und regionalen Geschäften und Betrieben eingelöst werden können. Über die Online-Kanäle des Unternehmens können Allgäuerinnen und Allgäuer einfach mitmachen und mit etwas Losglück in Kempten, Immenstadt, Marktoberdorf, Sonthofen, Oberstaufen und Oberstdorf Gutscheine gewinnen.

Vier Wochen, vier Verlosungen

Mit dem Hashtag #Präghilft verlost das Familienunternehmen vier Wochen lang insgesamt über 1.000 Gutscheine. Diese gibt es pro Woche für jeweils ein bis zwei Allgäuer Städte zu gewinnen. Ab morgen (13. November) können Teilnehmer des Gewinnspiels für eine Woche lang Gutscheine der Arbeitsgemeinschaft pulsierendes Immenstadt e.V. und der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH ergattern und damit den Immenstädter und Oberstaufener Einzelhandel unterstützen. Präg hat zudem in weiteren Städten Gutscheine eingekauft: „Schexs in the City“ von Citymanagement Kempten, „Aktionskreis Geschenkgutscheine“ vom Aktionskreis Marktoberdorf, Einkaufsgutscheine der Attraktiven Stadt Sonthofen Wirtschaftsvereinigung und Einkaufserlebnis-Gutscheine des Gewerbeverbands Oberstdorf Aktiv e.V. „Zusätzlich unterstützen wir natürlich auch eigene Kunden, die uns bereits seit Jahren treu sind. Es sollen möglichst viele Allgäuer bei den Gutscheinen fündig und so zumindest einigen Betrieben ein kleinwenig unter die Arme gegriffen werden“, sagt Marc Deisenhofer und fügt hinzu: „Wir müssen in der Krise zusammenstehen, damit die Region auch künftig so lebenswert bleibt, wie sie ist.“

Alle Informationen zur Teilnahme an der Gutscheinverlosung gibt es online auf der Präg-Webseite: www.praeg.de/praeghilft oder www.facebook.com/praegenergie

Die Verlosungen laufen jeweils eine Woche und starten wie folgt:

• Immenstadt und Oberstaufen ab 13.11.

• Sonthofen und Marktoberdorf ab 20.11.

• Kempten ab 27.11.

• Oberstdorf ab 04.12.

