Polystyvert kündigt neue Finanzierungsrunde an, um die Entwicklung einer Polystyrol-Recycling-Anlage im großen Maßstab zu ermöglichen

Die Experten von SISM Research, Zürich, haben in einem jetzt veröffentlichten Report die Entwicklung der industriellen Umweltaktivitäten der United Commodity (UC) sehr positiv bewertet. Aufgrund der durch einen erweiterten langfristigen Vertrag mit der kanadischen TRIO Resources gesicherten enormen Mengen an werthaltigem Material realisiert das Unternehmen derzeit über die Tochtergesellschaft United Commodity Tailing Recycling Facility AG (UC-TRF AG) wie geplant die ers...

"Wir wollen mehr Recycling und hochwertige Qualitäten", erklärte heute Bernhard Reiling, Präsident des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. Das System der Verpackungsentsorgung in Deutschland bietet aus Sicht des Recyclingverbandes keinerlei Anreize, "die beste Qualität" zu erzielen. Deshalb bleibt das qualitativ hochwertige Recycling auf der Strecke und stattdessen landen viel zu viele Wertstoffe in der Verbrennung. Nach...

Plastikmüll wird in Deutschland überwiegend verbrannt, was nicht nur ineffizient sondern auch für die Umweltbilanz wenig sinnvoll ist. Der Ausweg: Syntrol-Anlagen, wie sie erstmals in Deutschland gerade in Mannheim entstehen, mit denen hochwertiges (Heiz)-Öl aus Kunststoffabfall mit einem Wirkungsgrad von rund 90% rohstofflich recycelt wird. Professor Dr. Michael Braungart und das von ihm geleitete Hamburger EPEA Internationale Umweltforschung hat nach den Cradle to ...