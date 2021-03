Photovoltaikanlagen bauen, pflegen und nützen! – Ratgeber zur Photovoltaikreinigung

Erstellt von Presse Allgemein

Photovoltaikanlagen bestehen zu einem großen Teil aus Glas – und dieses Glas muss gereinigt werden, denn über verschmutzte Glasflächen wird weniger Strom produziert. Leider scheint dieses Wissen vielen Besitzern von Solaranlagen nicht bewusst zu sein – oder sie denken sich, dass Schnee und Regen den Schmutz schon abwaschen wird. Manche Betreiber warten so lange, bis das Moos am unteren Modulrand zwischen Rahmen und Abdeckglas eingewachsen ist – und dann ist es oft zu spät. Die Autorin erklärt in ihrem Buch, dass Moose und Flechten dem Modulglas Mineralien entziehen. Das wiederum verändert die Materialstruktur und es entstehen milchige Stellen im Glas. Die mindern die Modul-Leistung langfristig. Es ist also wichtig, dass die Pflege und Reinigung von PV-Anlagen nicht als Nebensache angesehen wird. Die Anlagen sollten laut der Autorin mindestens alle zwei Jahre gereinigt werden, um Schaden zu vermeiden.

Die Leser lernen in „Photovoltaikanlagen bauen, pflegen und nützen!“ von Sylvia Höhentinger viel rund um die Wartung von PV-Anlagen und worauf man unbedingt achten sollte. Vor ihrem Sprung in die Selbstständigkeit mit der Reinigung und Wartung von Photovoltaikanlagen war die Autorin im professionellen Reinigungsgeschäft tätig. Die PV-Expertin teilt in ihrem Buch ihr umfangreiches Wissen und zeigt den Lesern, wie man schneller und günstiger seine PV-Anlage pflegt und dadurch konstant die besten Erträge erhält.

„Photovoltaikanlagen bauen, pflegen und nützen!“ von Sylvia Höhentinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-2867-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Weitere Artikel zum Thema:: #MyHaushalt – Moderner Ratgeber zu einem umweltfreundlicheren Alltag Jeder einzelne Mensch kann etwas tun, um im Alltag bewusster und nachhaltiger zu konsumieren und zu handeln. Viele Menschen wollen dies auch tun, aber wissen über die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bisher nur wenig. Brigitte Tarras will dies mit ihrem neuen Buch ändern. Sie zeigt, wie man ganz praktisch im Kleinen, im eigenen Zuhause und […]... Ich werde Imker – detailreicher Ratgeber rund um die Bienenhaltung für alle Neuimker Ohne Bienen würde unsere Welt recht trist aussehen. Ohne Bienen gäbe es riesige Probleme. Denn diese tragen einen wichtigen Part zu unserem Ökosystem bei. Ohne Bestäuber gäbe es keine Pflanzen und ohne Pflanzen keine Menschen. Leider ist das Massensterben der Bienen weltweit in aller Munde. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass Menschen, die […]... Wann ist der richtige Reinigungszeitpunkt für Photovoltaikanlagen? Nach einiger Zeit bemerken viele Eigentümer von Photovoltaikanlagen, dass ihre Module verschmutzen. Die Verschmutzung kann beispielsweise nur am unteren Rahmen entstehen, oder sich flächig über das gesamte Glas verteilen. Vielleicht wachsen sogar Flechten und Moose in den Modulrahmen. Sofort stellt sich dem Photovoltaik-Betreiber die Frage wann denn nun eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Solarreinigung […]... Strom sparen in der Küche: Auf Energieeffizienz der Geräte achten / TÜV Rheinland: Geräte richtig nutzen und pflegen / Aussagekräftigere Energielabel für Haushaltsgeräte kommen Ende 2020 In der eigenen Küche gibt es viele Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu senken und somit Energie und Geld einzusparen. Energieeffiziente Geräte sind dabei eine Variante. „Auch die richtige Art der Nutzung von Küchengeräten wirkt sich positiv auf den Stromverbrauch aus“, sagt Susanne Schäfer, Expertin für Küchenelektrogeräte bei TÜV Rheinland. Geräte ökologisch nutzen, richtig pflegen und sinnvoll […]... Photovoltaikreinigung in der Abfallwirtschaft Je nach Abfallmenge, der Abfallarten, der Abfallzusammensetzung und der Abfallherkunft können die Verschmutzungen stark haften und auch chemisch reaktiv sein. Wird nicht tournusgemäß regelmäßig gereinigt, können sich die Stromerträge erheblich reduzieren. Insbesondere bei der Mülltrennung, an Abfalllagerplätzen und im Abfallrecycling besteht ein erhöhtes Risiko für eine dauerhafte Schädigung der Solargläser durch Dämpfe und Stäube. Durch […]...