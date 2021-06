Pforzheim: Konzession für Gas und Strom bleibt bei den SWP

Erstellt von Presse Allgemein

Seit dem 15. Juni 2021 ist es amtlich ? die Stadtwerke Pforzheim (SWP) werden auch in den kommenden 20 Jahren die Konzessionsrechte des Strom- und Gasnetzes in Pforzheim erhalten und als Betreiber der Verteilnetze für den Erhalt und den Ausbau der Energie-Infrastruktur verantwortlich sein. Darauf haben sich sowohl die Stadt Pforzheim als auch die SWP und deren Aufsichtsrat geeinigt. Vorangegangen war eine zweistufige öffentliche Ausschreibung für die Vergabe, wie es im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vorgeschrieben ist.

Bereits am 04. Mai wurde der Abschluss der Konzessionsverträge im Gemeinderat zugestimmt (Beilagennummer R 0632); heute traf Oberbürgermeister Peter Boch den Geschäftsführer der SWP, Herbert Marquard, im Pforzheimer Rathaus, um die Verträge zu unterzeichnen.

?Als Stadt Pforzheim freut es uns, dass wir mit den Stadtwerken Pforzheim auch in den nächsten 20 Jahren einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger sicherstellen kann. Besonders vor dem Hintergrund der Energiewende, der Anforderungen an eine moderne Infrastruktur vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung und den immer höher werdenden Ansprüchen an die Verteilnetze in Strom und Gas ist es wichtig, dass wir auf das Knowhow der Experten bei den SWP vertrauen können?, erklärt Boch beim anschließenden Gespräch.

Auch für Marquard stellt die Vertragsunterzeichnung zwischen Stadt und SWP einen wichtigen Schritt in die Zukunft dar: ?Dass die Stadt uns dieses Vertrauen entgegenbringt, ist auch die Bestätigung dafür, dass wir als SWP bisher einen sehr guten Job gemacht haben. Als natürlicher Partner der Stadt Pforzheim freuen wir uns darauf, als Infrastrukturdienstleister neue Akzente setzen zu können und die Grundlage für wichtige Zukunftsthemen bereitstellen zu können.?

Der bestehende Vertrag zwischen dem Konzessionsgeber, der Stadt Pforzheim, und den SWP endete vertragsgemäß am 14. Juni 2021. Mit der Unterzeichnung des Anschlussvertrags verlängert sich die Konzessionsvergabe an die SWP bis zum Jahr 2041.

BU: Unser Foto zeigt von links: SWP-Bereichsleiter (Netze) Bernd Hagenbuch, OB Peter Boch und SWP-Geschäftsführer Herbert Marquard.