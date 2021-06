Persönliche Beratung Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpe Nürnberg

Ab jetzt wieder persönliche Beratungen zu den Themen Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und Elektromobilität möglich. Auf dem Firmengelände der iKratos Solar- und Energietechnik GmbH im oberfränkischen Weißenohe können ab sofort wieder persönliche Beratungstermine stattfinden. Die Inzidenzzahlen im Landkreis Forchheim sind aktuell so gut, dass Geschäftsführer Willi Harhammer sich dazu entschlossen hat, wieder Kunden in dem firmeneigenen Ausstellungsraum zu begrüßen. Natürlich sind auch hier das Ausfüllen eines Kontaktrückverfolgungsformulars, sowie die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften notwendig. Außerdem müssen Sie vorher einen Termin vereinbaren, ein spontaner Besuch ist nicht möglich und auch nicht zweckerfüllend, da Sie so keine ausgiebige Beratung erhalten und die Ausstellung auch nicht besuchen können. Bevor Sie einen Termin vereinbaren schicken Sie uns Ihre Anfrage an kontakt@ikratos.de

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de