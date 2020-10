Pegel- und Wasserqualitätsmessungen

Das Umspannwerk Parchim Süd steht kurz vor der Fertigstellung: Davon hat sich Energieminister Christian Pegel heute, am vierten Tag seiner Sommertour, der unter dem Motto Netze und Speicher steht, überzeugt. "Der Bau des neuen Umspannwerkes ist notwendig geworden, weil durch den Zubau der erneuerbaren Energie, hier in der Region vor allem Windenergie, im Netzgebiet der WEMAG die Aufnahmekapazität des 110-kV-Verteilnetzes nicht mehr ausreicht. Wir schaffen damit eine ...

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel hat am Donnerstag im Beisein von 500 Bürgern, Schülern und Politikern den UKA-Windpark Barkow bei Plau am See offiziell eingeweiht. Dabei machte er deutlich, dass Windkraft an Land die günstigste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist und einen wichtigen Faktor für den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern darstellt. Der aus elf Anlagen mit jeweils drei Megawatt Nennleistung bestehende Park ...