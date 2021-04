Online Condition Monitoring an WEAs für 98 Euro im Monat

Erstellt von Presse Allgemein

Die GfM ist als Anbieter für Online Condition Monitoring Systeme für mechanische Antriebe etabliert und anerkannt. Die hohe Diagnosezuverlässigkeit wird durch hohe Datenqualität und automatische Tiefendiagnose erreicht. Es wird grundsätzlich nach signifikanten Merkmalen in Ordnungsspektren und Hüllkurvenordnungspektren gesucht. Der Prozess läuft rund um die Uhr.

Durch diesen hohen Automatisierungsgrad konnte die GfM schon immer sehr günstige Konditionen für den Überwachungsservice anbieten. Vollautomatisch werden alle Spektren nach auffälligen Peaks durchsucht. Wenn diese mit einer Schadensfrequenz übereinstimmen und einige andere Bedingungen erfüllt sind, gibt?s einen Alarm. Dieser lautet dann beispielsweise: ?Innenringschaden am Wälzlager XY, erkannt an der Innenringfrequenz im Hüllkurvenordnungsspektrum.? Erst dann ist eine Aktion durch einen Menschen nötig, der eine Instandhaltungsentscheidung treffen muss. In der Regel ist es damit nicht eilig, denn Schäden werden durch die Schwingungsdiagnose in einem sehr frühen Stadium erkannt.

Neben den Kosten für die Überwachung sind für den WEA-Betreiber aber auch die reinen Hardwarekosten von Interesse, denn letztlich zahlt er über die Laufzeit die Summe aus Investition und Überwachung. Und genau dort, an den Hardwarekosten, konnte die GfM Dank neuer Hardwarekomponenten noch einmal optimieren ? ganz und gar ohne Qualitätseinbuße. Und tatsächlich: Geht man von einer Laufzeit von 20 Jahren aus, beträgt die Summe aus Hardware und Überwachung für eine Windenergieanlage mit Getriebe nunmehr weniger als 98 Euro im Monat. Damit dürfte das System der GfM zu den günstigsten in der Klasse der frequenzselektiv arbeitenden Online Condition Monitoring Systeme gehören. Und das bei höchster Diagnosezuverlässigkeit!

Die GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH ist Spezialist für die Diagnose von wälzgelagerten Industriegetrieben. Neben der Schwingungsdiagnose an Antrieben, der Drehmomentanalyse sowie der Inspektion, der Endoskopie und der Rotorblattlagerdiagnose an Windenergieanlagen werden Messgeräte für die Offline-Maschinendiagnose sowie Online-Condition-Monitoring-Systeme entwickelt und vertrieben. Darüber hinaus bietet die GfM Seminare zur Thematik an.

Mittels Schwingungsdiagnose ist es möglich, kleinste Unregelmäßigkeiten an Getrieben und Wälzlagern frühzeitig zu erkennen. Diese Unregelmäßigkeiten können Schäden an Wälzlagern, Zahnrädern und Wellen, Unwucht und Ausrichtfehler sein. Der Betreiber von Maschinen mit mechanischen Antrieben gewinnt so Zustandsinformationen, die ihm die Planung der Instandhaltung erleichtern und ihn vor ungeplanten Stillständen bewahren.

Zur Erfassung von Daten werden Online- und Offline-Systeme angeboten. Die Betreuung der Systeme und Verarbeitung der Daten werden mit Hilfe der Software Peakanalyzer Manager realisiert, mit der auch Daten anderer Quellen vollautomatisiert verarbeitet werden können.

Die GfM wurde 1999 gegründet und ist seitdem unabhängig. Die Diagnoseberichte und Gutachten haben neutralen Charakter.