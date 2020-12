Offshore Windpark He Dreiht: EnBW beauftragt Bureau Veritas für Projektzertifizierung

Erstellt von Presse Allgemein

Im Rahmen eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens hat die EnBW, eines der größten Energieversorgungsunternehmen Europas, Bureau Veritas, einen weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsleistungen, mit der Zertifizierung eines bedeutenden Offshore-Windparkprojekts beauftragt.

EnBW He Dreiht wird 90 Kilometer nordwestlich von Borkum und ungefähr 110 Kilometer westlich von Helgoland in der Nordsee liegen. Mit einer Kapazität von 900 Megawatt gehört He Dreiht zu den größten geplanten Offshore-Windkraftprojekten in Europa und soll 2025 in Betrieb gehen.

Bureau Veritas wird für die Zertifizierung der Windkraftanlagen und der Fundamente nach den Anforderungen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in allen Phasen des Projektes verantwortlich sein. Die Zertifizierung soll Ende 2025 abgeschlossen werden und einen sicheren Betrieb des Windparks über 25 Jahre gewährleisten.

Gabriele Rauße, Vice President I&F Germany, Switzerland & Austria, Bureau Veritas, kommentierte: „Im Kontext der Energiewende stellt die Einhaltung und Gewährleistung einer nachhaltigen Energiegewinnung, insbesondere der Offshore-Windenergie, eine besondere Herausforderung dar. Mit unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung im Bereich Wind- und Solarenergie sind wir stolz darauf, einen bedeutenden Akteur im Energiebereich, wie EnBW, bei diesem Vorzeigeprojekt zu unterstützen. Diese Partnerschaft ist ein perfektes Beispiel für unser Engagement, die Rentabilität, Sicherheit und Leistung von Anlagen für erneuerbare Energien zu gewährleisten.?

Bureau Veritas ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Testing, Inspection und Certification (TIC). Gegründet 1828, beschäftigt die Bureau Veritas Gruppe heute mehr als 75.000 Mitarbeiter in über 1.500 Büros und Labors weltweit. Bureau Veritas unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Leistung, indem es Dienstleistungen und innovative Lösungen anbietet, die sicherstellen, dass Anlagen, Produkte, Infrastruktur und Prozesse den Standards und Vorschriften hinsichtlich Qualität, Gesundheit und Sicherheit, sowie Umweltschutz und soziale Verantwortung entsprechen.

Bureau Veritas ist an der Börse Euronext Paris notiert und im Next 20 Index gelistet.

Compartment A, ISIN code FR 0006174348, Börsenkürzel: BVI.

Weitere Informationen finden Sie auf [url=http://www.bureauveritas.de]www.bureauveritas.de[/url] oder folgen Sie uns auf [url=https://www.linkedin.com/showcase/bureau-veritas-germany]LinkedIn[/url].